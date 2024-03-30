X'ten Dikkat Çeken Gelişme: NSFW Toplulukları Geliyor!

X, yetişkinlere yönelik içerikler konusunda dikkat çeken bir adım atmaya hazırlanıyor. X, Elon Musk tarafından 44 milyar dolar gibi yüksek bir meblağ karşılığında satın alındığından beri sansür konusunda birçok kez gündeme gelmişti ve şimdi ise yeni gelişmeye göre NSFW toplulukları artık X'te yer alabilecek.

Bir dizi araştırmacı, X'in test kullanıcıları aracılığıyla platformda NSFW topluluklarına yönelik bazı özellikleri test ettiğini keşfetti.

Topluluklar "Yetişkinlere Yönelik İçerik" Olarak Belirlenebilecek

Yetişkinlere yönelik içerik botları herkesin bildiği gibi X'te oldukça yaygın ve önüne geçilebilmiş değil. Keza platform yetişkinlere yönelik içeriklere de izin veriyor. Bu mevcut eğilime uyum sağlamak için X artık topluluk yöneticilerinin gruplarını "Yetişkinlere Yönelik İçerik" (NSFW) olarak belirlemelerine izin veriyor. Bu, içeriklerinin otomatik olarak filtrelenmesini önleyecek.

CEO Elon Musk, geçtiğimiz günlerde hızlı kullanıcı tabanı artışına yeni kullanıcılar dâhil etmek için toplulukların önemini vurgulamıştı. Öyle ki topluluklar potansiyel olarak platforma büyük fayda sağlayabilir. X, Reddit gibi yerleşik forum siteleriyle rekabet edebilir ve kullanıcı tarafından oluşturulan içerik Musk'ın yapay zekâ sohbet botu Grok için eğitim verisi olarak kullanılabilir.

X ayrıca NSFW etiketinin ötesinde topluluklar için bir dizi ek özellik de sunuyor. Bunlar arasında gelişmiş moderasyon araçları, gönderiler için sıralama seçenekleri ve Android kullanıcıları için özel bir medya sekmesi yer alıyor.

Peki siz X'in topluluklar için getirdiği yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.