X onaylı kuruluşlar için sunulan temel plan ücretlerini açıkladı. Şirket işletmelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirdiği hizmetleri aylık ve yıllık abonelik seçenekleriyle sunuyor.

X İşletmelere Uçuk Fiyatlarla Onaylı Kuruluş Temel Planı!

Aylık temel plan aboneliği şirketin sunduğu hizmetlere ayda 5.780 TL karşılığında erişim sağlama imkanı tanıyor. Paket hişletmelerin günlük operasyonlarını daha etkili ve verimli bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan temel özellikleri içeriyor.

Eğer işletmeler uzun vadeli bir çözüm arayışındaysa yıllık temel abonelik seçeneği de bulunuyor. Yıllık abonelik paketi 58.300 TL karşılığında sunulan avantajlı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Yıllık abonelikle birlikte işletmeler hem maliyet avantajından yararlanıyor hem de uzun vadeli bir planlama yapma imkanına sahip oluyorlar.

X sunduğu onaylı kuruluş temel planlarıyla işletmelerin güvenli, hızlı ve etkili bir şekilde iş süreçlerini yönetmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu hizmetle işletmelerin uygun fiyatlarla kaliteli bir hizmet alma fırsatını değerlendirmelerini hedefliyor.

İşletmeler X'in sunduğu onaylı kuruluş temel planları hakkında daha fazla bilgi almak ve abonelik seçeneklerini incelemek için resmi web sitesini ziyaret edebilirler.