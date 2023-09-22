X'in Instagram'a Çok Benzeyen Özelliği İşe Yaramadı: Kapatılıyor!

Hatırlıyorsanız X'e 2022 yılında Circles adında bir özellik gelmişti. Bir gönderiyi yalnızca seçili kişilerle paylaşmayı sağlayan özelliğin yakın zamanda kapatılacağı öğrenildi. X, konu hakkında açıklama yaptı.

31 Ekim'de kullanıma tamamen kapatılacak özellikle ilgili kullanıcılara birtakım bilgiler verildi.

Instagram'ın "Yakın Arkadaşlar" Özelliğine Benziyordu!

Circles özelliği, 2022 yılında Elon Musk henüz X'in sahibi değil ve şirketin adı Twitter'ken duyurulmuştu. Hatta bu özellik Instagram'ın "Yakın Arkadaşlar" özelliğine çok benzetilmişti.

Çünkü kullanıcılar tıpkı Instagram'da olduğu gibi gönderilerini yalnızca bir grup insanla paylaşmayı tercih edebiliyordu.

Nisan ayında Circles özelliği birden yanlış çalışmaya başladı. Circles özelliğini aktif eden kullanıcılar gönderilerinin herkese açık bir şekilde görünmeye başladığını fark etti. Hâlbuki özelliğin bunun tam tersini yapması gerekiyordu.

Çeşitli talihsizlikler sebebiyle kullanıcılardan geçerli not alamayan özellik, 31 Ekim'de tamamen kapatılacak. Ancak öncesinde Circles özelliğiyle yayına alınmış paylaşımlar silinmeyecek.

X konuyla ilgili "Bu tarihten sonra Circle'ınızda sınırlı yeni gönderiler oluşturamayacak ve Circle'ınıza kişi ekleyemeyeceksiniz. Bununla birlikte Circle'ınızdan kişileri çıkarabileceksiniz." şeklinde bir açıklama yaptı.

Peki siz Circle özelliğini kullanıyor muydunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.