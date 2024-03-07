X Yeni Bir Özelliğe Kavuşmak Üzere: Artık Para Göndermek Mümkün Olacak!

Elon Musk, sosyal medya platformu X için her geçen gün yeni bir özellik getirerek ilk halinden tamamen uzaklaştırıyor. Tabii gelen yenilikler uygulamayı çok yönlü kullanıma doğru evriltiyor ve kullanıcıların tüm işlerini tek bir uygulamada ilerletebilmesini de sağlıyor.

Musk'ın yaptığı açıklamaya göre X yakında New York'ta para aktarma lisansı için onay alabilecek ve uygulama üzerinden ödeme özellikleri sunmaya başlayayabilecek. Morgan Stanley teknoloji, medya ve telekom konferansında açıklama yapan milyarder, X'in bu lisansı önümüzdeki ay Kaliforniya'da, New York onayını da birkaç ay sonra alabileceğini söyledi.

X'e Para Gönderme Özelliği Geliyor

Elon Musk X'e, Çin'deki WeChat uygulamasında olan bir özelliği getirmek için büyük bir adım attı. Artık X kullanıcıları platform üzerinde para gönderme özelliğini kullanabilecek ve X artık sadece "tweet" atmanın daha ötesinde bir uygulamaya dönüşecek.

ABD genelinde hizmet verilebilmek için X'in her eyalette bu lisansı almasının gerektiği söyleniyor. Musk da New York ve Kaliforniya'daki onayın kısa süre içerisinde çıkacağını açıkladı. Bahsi geçen lisans, Pensilvanya ve Utah dahil olmak üzere bazı eyaletlerde zaten onaylanmış durumda.

Elon Musk aynı zamanda platformda beğeni ve yeniden paylaşma sayılarını da kaldırmayı düşündüğünü söyledi.