X, Paris Hilton ile İş Birliği Yaptı: Anlaşma Neleri İçeriyor?

Twitter olarak bilinen sosyal medya şirketi X, Paris Hilton ve medya şirketi 11:11 ile özel bir gelir paylaşımı anlaşması imzaladı. Hatta söz konusu anlaşma, "sliving" şeklinde özel bir hashtag (etiket) de içeriyor.

X CEO'su Linda Yaccarino da söz konusu etiketin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Peki, tüm dünyada çok popüler olan Paris Hilton ve X isimli sosyal medya hizmeti arasında gerçekleşen anlaşma neleri içeriyor?

X ile Paris Hilton Arasında Yapılan Anlaşmanın Detayları

Şirket sözcüsü Joe Benarroch'a göre anlaşma kapsamında yılda 4 orijinal video içerik programı oluşturmak için birlikte çalışılacak. X üzerinden yapılacak bu programların canlı alışveriş deneyimi sunacağı belirtildi.

The queen of pop culture, music, business, and TV is #Sliving on X. @ParisHilton welcome to the @X family, we're excited to launch an official partnership with you and your next-gen media company 11:11. Together we're going to create a launchpad for new initiatives in video and… pic.twitter.com/7ctohyn3Nb — Linda Yaccarino (@lindayaX) October 2, 2023

Hilton'ın canlı yayınını izleyen sosyal medya kullanıcıları, ürün kataloglarına göz atabilecek ve hatta uygulama içi tarayıcı aracılığıyla satın alma işlemi gerçekleştirebilecek. Böylelikle program izlerken aynı zamanda kolaylıkla alışveriş yapılabilecek.

Sosyal medya platformu üzerinden yapılan her programın desteklenmesi için marka sponsorlukları yapılabileceği ifade ediliyor. Hilton tarafından yapılacak olan programların ne zaman yayımlanacağı henüz açıklanmadı.

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