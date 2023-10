X, Paris Hilton ile İş Birliği Yaptı: Anlaşma Neleri İçeriyor?

Twitter olarak bilinen sosyal medya şirketi X, Paris Hilton ve medya şirketi 11:11 ile özel bir gelir paylaşımı anlaşması imzaladı. Hatta söz konusu anlaşma, "sliving" şeklinde özel bir hashtag (etiket) de içeriyor.

X CEO'su Linda Yaccarino da söz konusu etiketin yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Peki, tüm dünyada çok popüler olan Paris Hilton ve X isimli sosyal medya hizmeti arasında gerçekleşen anlaşma neleri içeriyor?

Şirket sözcüsü Joe Benarroch'a göre anlaşma kapsamında yılda 4 orijinal video içerik programı oluşturmak için birlikte çalışılacak. X üzerinden yapılacak bu programların canlı alışveriş deneyimi sunacağı belirtildi.

The queen of pop culture, music, business, and TV is #Sliving on X. @ParisHilton welcome to the @X family, we're excited to launch an official partnership with you and your next-gen media company 11:11. Together we're going to create a launchpad for new initiatives in video and… pic.twitter.com/7ctohyn3Nb