X Premium Abonelik Planları İle Kullanıcılarına Seçenek Sunacak!

Sosyal medyanın devlerinden X, Elon Musk önderliğindeki değişikliklerle gündemde. Musk, platformun geleceği hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu.

X'in yakında sunmayı planladığı iki yeni premium abonelik planı, kullanıcılara reklamsız deneyim sunma ve daha fazla seçenek sunma vaadi taşıyor. Ancak, bu yeni abonelik planlarına ilişkin daha fazla ayrıntı henüz verilmedi.

Musk, X üzerinden yaptığı bir gönderide bu yeni abonelik planlarını şu şekilde açıklıyor: "Biri, tüm özelliklerle birlikte daha düşük maliyetli, ancak reklamlarda azalma yok, diğeri ise daha pahalı, ancak reklam yok."

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads.