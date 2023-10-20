X Premium Abonelik Planları İle Kullanıcılarına Seçenek Sunacak!

Sosyal medyanın devlerinden X, Elon Musk önderliğindeki değişikliklerle gündemde. Musk, platformun geleceği hakkında heyecan verici açıklamalarda bulundu.

X'in yakında sunmayı planladığı iki yeni premium abonelik planı, kullanıcılara reklamsız deneyim sunma ve daha fazla seçenek sunma vaadi taşıyor. Ancak, bu yeni abonelik planlarına ilişkin daha fazla ayrıntı henüz verilmedi.

Ücrete Göre Plan

Musk, X üzerinden yaptığı bir gönderide bu yeni abonelik planlarını şu şekilde açıklıyor: "Biri, tüm özelliklerle birlikte daha düşük maliyetli, ancak reklamlarda azalma yok, diğeri ise daha pahalı, ancak reklam yok."

Two new tiers of X Premium subscriptions launching soon.



One is lower cost with all features, but no reduction in ads, and the other is more expensive, but has no ads. — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2023

Ancak, bu yeni abonelik planlarına ilişkin daha fazla ayrıntı henüz verilmedi. Bu konuyla ilgili merak edilen en büyük soru ise bu durumun reklam gelirlerini nasıl etkileneceği.

Elon Musk, platformun temel hizmetlerinin ücretsiz kalacağına dair güvence verdi ve yalnızca tweet yazmak gibi özel özellikler için yıllık bir ücret talep edileceğini belirtti. Bu ücret, botlarla mücadele ederken platformu manipülasyona karşı koruma amacını taşıyor.

Ayrıca, X'in Eylül ayında 600 milyon ziyaretçi kaybettiği raporlar da dikkat çekiyor. Güvenilir bir kaynak tarafından sağlanan verilere göre, ağustos ayında 6,4 milyar ziyaretçi alan platform, eylülde 5,8 milyara düşerek neredeyse %10'luk bir düşüş yaşadı.

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