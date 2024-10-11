X Premium Türkiye'de %40 İndirime Girdi: Ucuza Abonelik Fırsatı!

En popüler sosyal medya platformlarından biri olan X (eski adıyla Twitter), geçtiğimiz yılın kasım ayında Premium isimli abonelik duyurmuştu. Kullanıcılara ek özellikler ve avantajlar sunmak için tasarlanan abonelik için sevindirici bir gelişme yaşandı. X Premium Türkiye'de indirime girerek fiyatı önemli ölçüde düştü.

Kampanya Kapsamında X Premium Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından tercih edilen Premium için şu anda kaçırılmayacak bir kampanya bulunuyor. 16 Ekim 2024 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında yıllık Premium aboneliği 1.569,99 TL'den 941,99 TL'ye düştü. Bu planda abonelik aylık 130,83 TL yerine 78,50 TL'ye geliyor.

Yıllık Premium+ aboneliği ise 3.139,98 TL'den 1.883.99 TL'ye düştü. Bu fiyatın yalnızca ilk yıl geçerli olduğunun altını çizelim. Bu plan, aylık 261,67 TL yerine 157 TL'ye geliyor. Dolayısıyla yıllık seçenekte önemli bir avantaj elde ediliyor.

Kampanya sona ermeden aylık Premium aboneliği satın almak isterseniz 150 TL yerine 120 TL ödemeniz gerekecek. Aylık olarak faturalandığında bu fiyat ilk 3 ay geçerli. Sonraki aylarda 150 TL olarak devam edecek. Yani aylık abonelikte kampanyalı fiyattan ilk 3 ay yararlanabileceksiniz.

Aylık Premium+ aboneliği 300 TL'den 240 TL'ye düştü. Aylık olarak faturalandığında bu fiyatın ilk 3 ay geçerli olduğunu belirtelim. İlk üç ayın ardından aylık 300 TL ödemeye devam etmeniz gerekecek.

X tarafından sunulan Premium ve Premium+ abonelikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.