X, Premium Plus Testlerine İlk Adımı Attı: Kullanıcılarına Neler Sunuyor?

Sosyal medya platformu X (önceden Twitter), kullanıcı deneyimini geliştirmek ve gelirini artırmak amacıyla yeni bir abonelik seviyesi olan "Premium Plus"ı test etmeye başladı.

Bu yeni seviye, reklamları kaldırmanın ötesinde kullanıcılara çeşitli avantajlar sunmayı vaat ediyor.

Premium Plus Avantajları

Premium Plus, reklamları tamamen kaldırmakla kalmıyor, aynı zamanda kullanıcılara "Reklamları Sizin İçin" ve "Takip Edilenler" feed sekmelerini de reklamsız bir deneyimle sunuyor.

Premium Plus aboneleri, yanıtlarında daha fazla görünürlük elde edebilecekler. Bu, kullanıcıların daha fazla etkileşim ve dikkat çekme olasılığını artırabilir.

Premium Plus aboneleri ayrıca tüm içerik oluşturucu araçlarına erişim hakkına sahip olacaklar. Bu, içerik oluşturanların daha fazla özgürlükle yaratıcı işlerini sürdürebileceği anlamına geliyor.

Şu an için Premium Plus, web üzerinden abone olma seçeneği sunuyor, ancak mobil cihazlar için bu özellik henüz kullanıma sunulmadı. Ancak bu durumun yakın gelecekte değişmesi bekleniyor.

Premium Plus'un maliyeti aylık 16 ABD doları olarak belirlendi. Ancak, Android ve iOS kullanıcıları bu yeni seviyeye erişmek için ek ödeme yapmak zorunda kalabilir, çünkü dağıtım ücretleri X tarafından karşılanmıyor.

X'in mevcut üyelik seviyeleri arasında Basic, Premium ve Premium Plus bulunuyor. Bu seviyelerin her biri farklı avantajlar sunuyor ve kullanıcılar ihtiyaçlarına uygun olanı seçebilirler.

Siz Premium Plus avantajlarını nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.