Türkiye'de X Premium+ Abonelik Ücretine Dev Zam Geldi!

X'in (eski adıyla Twitter) Premium+ abonelik ücretine geçtiğimiz aylarda bir zam gelmişti. Alınan yeni karar doğrultusunda Premium + aboneliğine yeni bir zam daha geldi. Bu zam ile birlikte ücret neredeyse ikiye katlandı.

X Premium+ Ücreti Ne Kadar Oldu?

X'te Premium aboneliğinde "Temel", "Premium" ve "Premium+" olmak üzere üç farklı plan bulunuyor. Bu paketler, çeşitli avantajlar sunarak sosyal medya platformunda daha iyi bir deneyim elde edilmesini mümkün hâle getiriyor.

2024 yılının aralık ayında Premium+ isimli abonelik planının aylık ücreti 770 TL, yıllık ücreti ise 8 bin TL'ye yükselmişti. Yeni zam ile birlikte aylık ücret 1.450 TL, yıllık ücret ise 14 bin 320 TL oldu.

"Temel" ve "Premium" planlarında ise bir değişiklik yapılmadı. Aylık "Temel" plan 56,25 TL, "Premium" ise 150 TL olarak satılıyor. Yıllık tarafta "Temel" plan 598,09 TL, "Premium" ise 1.569,99 TL fiyat etiketine sahip.

Premium+ tamamen reklamsız bir sosyal medya deneyimi sunuyor. Bu abonelik planında Premium aboneliğindeki gibi onay işareti, gönderi paylaşarak para kazanma gibi özellikler bulunuyor. Premium+'ta ekstra olarak makale yazma gibi işlevler de mevcut.