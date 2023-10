Reklamsız Deneyim İsteyenler İçin X'in Premium Seçenekleri Çoğalıyor!

Bildiğiniz üzere Elon Musk, X (eski adıyla Twitter)'i satın aldığından beri birçok değişiklik yaptı. Özellikle platformun ücretli olmasıyla ilgili yapılacak değişiklikler kullanıcıları korkutmuştu. Musk ise endişeleri gidermek adına platformun tamamen ücretli olmayacağını açıklamıştı.

Premium kullanıcılar özelinde yapılacak aylık ödeme sistemi, yeniden şekilleniyor. Yeni gelen haber göre X'in Premium abonelik hizmeti üçe ayrılacak. Reklamsız deneyim isteyenler için seçenekler çoğaltılacak. İşte haberimizin devamı...

Reklamlı kullanımdan hoşlanmayan kullanıcılar için X, yeni bir sisteme geçiş yapacak. Buna göre artık daha az reklam görmek isteyenler Premium abonelik seçeneklerinden birini seçebilecek.

X Premium will be broken up into 3 tiers:



Premium Basic - Full Ads

Premium Standard - Half Ads

Premium Plus - No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME