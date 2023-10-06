Reklamsız Deneyim İsteyenler İçin X'in Premium Seçenekleri Çoğalıyor!

Bildiğiniz üzere Elon Musk, X (eski adıyla Twitter)'i satın aldığından beri birçok değişiklik yaptı. Özellikle platformun ücretli olmasıyla ilgili yapılacak değişiklikler kullanıcıları korkutmuştu. Musk ise endişeleri gidermek adına platformun tamamen ücretli olmayacağını açıklamıştı.

Premium kullanıcılar özelinde yapılacak aylık ödeme sistemi, yeniden şekilleniyor. Yeni gelen haber göre X'in Premium abonelik hizmeti üçe ayrılacak. Reklamsız deneyim isteyenler için seçenekler çoğaltılacak. İşte haberimizin devamı...

Basic (Temel), Standart ve Plus Abonelik Seçenekleri!

Reklamlı kullanımdan hoşlanmayan kullanıcılar için X, yeni bir sisteme geçiş yapacak. Buna göre artık daha az reklam görmek isteyenler Premium abonelik seçeneklerinden birini seçebilecek.

X Premium will be broken up into 3 tiers:



Premium Basic - Full Ads

Premium Standard - Half Ads

Premium Plus - No Ads pic.twitter.com/I0CyaQf2ME — Aaron (@aaronp613) October 5, 2023

Basic (Temel), Standart ve Plus olarak üçe ayrılan Premium abonelik sçeneklerinin özellikleri birbirinden farklı olacak. Temel abonelik az reklam, Standart abonelik %50 daha az reklam, Plus abonelik ise sıfır reklam gösterimi yapacak.

Premium Plus aboneliğinin hiç reklam göstermeyecek olması elbette daha pahalı bir hizmet olacağı anlamına geliyor. Şimdilik abonelik seçeneklerinin fiyatları belli değil ancak yakın zamanda bir açıklama gelmesi bekleniyor.

Şu anda Türkiye'de aylık 177 TL olan Premium abonelik ücretinin reklamsız veya daha az reklamlı versiyonlarının fiyatları büyük bir merakla bekleniyor. Çoğunlukla yapılan değişikliklerden rahatsız olan kullanıcılar yakın zamanda bu konuda da tepki gösterebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki bölümden paylaşabilirsiniz.