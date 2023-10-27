Elon Musk Süreyi Verdi: X'i Yakında Banka Olarak Kullanacağız!

Elon Musk, X'in finansal dünyanın âdeta merkezi olmasını ve insanların hayatındaki parayla ilgili her şeyi X üzerinden idare etmesini istiyor.

Platformun finansal özelliklerinin 2024'ün sonuna kadar piyasaya sürülmesini beklediğini söyleyen Musk, Perşembe günü X çalışanlarına yaptığı konuşmada insanların X'in finansal hizmetlerinin "ne kadar güçlü olduğuna" şaşıracaklarını söyledi.

Şirket şu anda finansal hizmetler sunabilmek için ABD genelinde para transferi lisanslarını almakla uğraşıyor. Musk, Perşembe günü çalışanlara X'in ihtiyaç duyduğu diğer çalışanları da "önümüzdeki birkaç ay içinde" almayı umduğunu söyledi.

X, 2024 Yılında Finansal Hizmetler Sunmaya Başlayacak

Musk, X'i bir finansal merkez hâline dönüştürme planlarını daha önce de dile getirmişti. Hatta öyle ki, Twitter'ın adını bugünlerde PayPal'ın bir parçası hâline gelen X.com'dan esinlenerek değiştirmişti.

X'i finansal hizmetler için zengin bir merkeze dönüştürmek, Musk'ın platformu Çin'deki WeChat gibi alışveriş, ulaşım ve daha fazlasına erişim sunan süper uygulamalara benzer bir "her şey uygulaması" hâline getirme hedefiyle doğrudan bağlantılı.

Ancak Musk'ın önünde bu hedefe ulaşmak için büyük zorluklar var. İnsanları neden böyle bir platforma ihtiyaç duyduklarına ikna etmek de bunlardan biri. X'e tüm finansal hizmetler açısından güvenmelerini sağlamak da bir diğer zorluk.

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