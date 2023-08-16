X Pro (Eski Adıyla TweetDeck) Ücretli Abonelik Gerektirmeye Başladı!
Twitter'ın popüler hizmetlerinden X Pro (eski adıyla TweetDeck) artık ücretli Blue aboneliği gerektirmeye başladı. İşte detaylar!
Bu ayın başında X Pro olarak yeniden markalaşmasının ardından, daha önce TweetDeck olarak bilinen hizmete erişmek için artık Blue aboneliği gerekiyor.
Bu değişiklik ilk olarak 3 Temmuz'da duyurulmuştu ve X "kullanıcıların TweetDeck'e erişmek için doğrulanmış olması gerektiğini" belirtmişti.
X Pro, X Blue'ya Ekleniyor
Bu değişikliğin devreye girmesi bir aydan uzun sürdü ancak bugün tweetdeck.twitter.com adresini ödeme yapmayan bir kullanıcı olarak ziyaret ettiğinizde sizi twitter.com/i/premium_sign_up adresine yönlendiriyor.
Şu anda X Blue'nun avantajlar listesinde henüz X Pro'dan bahsedilmiyor ancak listenin yakında güncelleneceği düşünülüyor.
X Blue Avantajları
- Sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamalar
- Sizin İçin ve Takip Edilenler zaman akışlarında reklamlar arasında yaklaşık iki kat daha fazla gönderi gör
- Gönderilerine kalın ve italik metin ekle
- Daha uzun videolar ve 1080p video yükle
- Tweet Düzenle, Yer İşareti Klasörleri ve yeni özelliklere erken erişim dâhil olmak üzere mevcut tüm Blue özellikleri
- Daha uzun gönderiler: En fazla 25.000 karakter uzunluğunda gönderiler, yanıtlar ve alıntılar oluştur
- Gönderiyi düzenle: Bir gönderiyi 30 dakika içinde en fazla 5 kez düzenle
- NFT Profil Resimleri: Kişisel yeteneklerini göster ve profil resmini sahip olduğun bir NFT ile değiştir
Globalde "reklam gelirlerinden pay almanızı" da sağlayan Blue'nun ücreti aylık 8 dolar veya yıllık 84 dolar iken, ülkemizde aylık 150 lira ile yıllık 1569 lira olarak belirlenmiş durumda.
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Bir süredir akıbetinin ne olacağı belirsiz olan TweetDeck'in de Blue'ya dâhil olacağının ortaya çıkmasının ardından kullanıcıların kafasında herhangi bir soru işareti kalmamış gibi görünüyor.
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