X Pro (Eski Adıyla TweetDeck) Ücretli Abonelik Gerektirmeye Başladı!

Bu ayın başında X Pro olarak yeniden markalaşmasının ardından, daha önce TweetDeck olarak bilinen hizmete erişmek için artık Blue aboneliği gerekiyor.

Bu değişiklik ilk olarak 3 Temmuz'da duyurulmuştu ve X "kullanıcıların TweetDeck'e erişmek için doğrulanmış olması gerektiğini" belirtmişti.

X Pro, X Blue'ya Ekleniyor

Bu değişikliğin devreye girmesi bir aydan uzun sürdü ancak bugün tweetdeck.twitter.com adresini ödeme yapmayan bir kullanıcı olarak ziyaret ettiğinizde sizi twitter.com/i/premium_sign_up adresine yönlendiriyor.

Şu anda X Blue'nun avantajlar listesinde henüz X Pro'dan bahsedilmiyor ancak listenin yakında güncelleneceği düşünülüyor.

X Blue Avantajları

Sohbetlerde ve aramada öncelikli sıralamalar

Sizin İçin ve Takip Edilenler zaman akışlarında reklamlar arasında yaklaşık iki kat daha fazla gönderi gör

Gönderilerine kalın ve italik metin ekle

Daha uzun videolar ve 1080p video yükle

Tweet Düzenle, Yer İşareti Klasörleri ve yeni özelliklere erken erişim dâhil olmak üzere mevcut tüm Blue özellikleri

Daha uzun gönderiler: En fazla 25.000 karakter uzunluğunda gönderiler, yanıtlar ve alıntılar oluştur

Gönderiyi düzenle: Bir gönderiyi 30 dakika içinde en fazla 5 kez düzenle

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Globalde "reklam gelirlerinden pay almanızı" da sağlayan Blue'nun ücreti aylık 8 dolar veya yıllık 84 dolar iken, ülkemizde aylık 150 lira ile yıllık 1569 lira olarak belirlenmiş durumda.

Bir süredir akıbetinin ne olacağı belirsiz olan TweetDeck'in de Blue'ya dâhil olacağının ortaya çıkmasının ardından kullanıcıların kafasında herhangi bir soru işareti kalmamış gibi görünüyor.