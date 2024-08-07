Elon Musk Gözünü Reklamverenlere Dikti: X Reklam Vermedikleri İçin Şirketlere Toplu Dava Açtı!

X (Twitter) ile reklamveren şirketler arasında platformun Elon Musk'a satılmasından bu yana devam eden reklam gerginliğinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Ünlü sosyal medya platformu, büyük reklam firmalarına toplu bir şekilde boykot yapmaları gerekçesiyle dava açtı. Detaylar haberde.

X, Reklamverenleri Şirketin Milyarlarca Dolarlık Gelirini Alıkoymakla Suçluyor

Elon Musk yönetimindeki sosyal medya devi X, geçtiğimiz gün dünyanın önde gelen reklam firmalarına platformu toplu bir şekilde boykot etmeleri nedeniyle dava açtı. yapmaları. Bahsi geçen şirketler arasında Unilever, Mars, CVS, Orsted de dahil olmak üzere onlarca büyük reklam firması yer alıyor.

Ünlü platform, açtığı davada söz konusu firmaların Küresel Sorumlu Medya İttifakı (GARM) isimli bir girişim altında şirketin "milyarlarca dolarlık reklam gelirini alıkoymak" ile suçluyor. Davada mevcut girişime katılmak için şirketlerin kuruluşun güvenlik şartlarına uymayan sosyal platformlarda reklam vermemesi gerektiğini belirten X, bu kural yoluyla reklamverenlerin platformu boykot ettiğini belirtiyor.

Konu hakkında X üzerinden bir video yayınlayan şirket CEO'su Linda Yaccarino, videoda "Kanıtlar ve gerçekler bizim tarafımızda.” ifadesini kullanırken, reklamverenler tarafından uygulanan boykotun platformun geleceğini tehdit ettiğini aktardı. Ünlü milyarder Elon Musk ise X ile birlikte toplu şekilde boykot edilen tüm firmalara dava açmaları gerektiğine yönelik çağrıda bulundu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk ve X, reklamverenlere açtığı toplu davayı kazanabilir mi? Yorumlarda buluşalım...