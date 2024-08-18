Elon Musk Yerinde Duramıyor: X'in San Francisco'da Bulunan Merkez Ofisini Yakında Kapatılacak!

Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından X ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı. Elon Musk yönetimindeki platformun, uzun yıllardır San Francisco'da yer alan merkez ofisini yakın zamanda kapatmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Detaylar haberde.

Dev X Ofisi San Francisco'dan Taşınıyor

ABD merkezli kaynaklar tarafından bugün ortaya atılan iddialara göre, ünlü sosyal meyda platformu San Francisco'daki dev merkez ofisini taşıma kararı aldı. Mevcut iddia şirket içi e-posta sistemine dayandırılırken, şirket CEO'su Linda Yaccarino'nun taşınma kararını çalışanlara e-posta yoluyla ilettiği söyleniyor.

Söz konusu e-posta'da mevcut kararın merkez ofiste çalışan tüm personelleri etkileyeceğini ancak şirketin geleceği için önemli olduğunu ifade ediliyor. Yaccarino ayrıca, çalışanların yeni dönemde yine Kaliforniya'da bulunan San Jose'deki yeni ofiste çalışacağını belirtiyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere, X'in San Francisco'da bulunan merkez ofisini kapatma kararının arkasında CEO Elon Musk yatıyor. Bilmeyenler için, ünlü milyarder Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'ın geçtiğimiz aylarda aldığı bir kararı eleştirmiş, hatta şirket merkezini Teksas'a taşıyacağını söylemişti. Şirket CEO'sunun bu bağlamda merkez ofisi daha uygun bir konuma taşımak istediği iddia ediliyor.

Öte yandan, Elon Musk'ın konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadığını belirtelim. Benzer şekilde şirket çalışanları da sessizliğini koruyor. Gelişmeler için takipte kalın!

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