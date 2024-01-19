X, Sesli ve Görüntülü Aramayı Android Cihazlara Sundu!

X (eski adıyla Twitter), geçtiğimiz Ekim ayındaki iOS lansmanının ardından şimdi de sesli ve görüntülü arama özelliklerini Android kullanıcılarına sunuyor.

X geliştiricisi Enrique Barragan'a göre kullanıcıların bu özelliği görmek için uygulamayı güncellemeleri gerekebilir, ayrıca herhangi bir kullanıcının arama alabileceğini, ancak yalnızca X Premium abonelerinin arama yapabileceğini söylüyor.

Yaygınlaştırmanın tüm Android kullanıcılarına ulaşmasının ne kadar süreceği belli değil, ancak birçok Android cihazının X uygulaması güncellendikten sonra özelliği gösterdiği doğrulanıyor.

Temel X Premium aboneliği aylık 150 TL iken X Premium + ise 300 TL olarak satın alınabiliyor. Fakat X'in Yardım Merkezi'nden giden görüntülü ve sesli arama avantajının hangi katmanın arkasında kilitli olduğu net değil.

Sesli ve Görüntülü Arama Özelliği İlk Olarak iOS Cihazlarına Sunulmuştu

Hem iOS hem de Android kullanıcıları Ayarlar > Gizlilik ve güvenlik > Direkt Mesajlar > Sesli ve görüntülü aramayı etkinleştir bölümüne giderek bu özelliği etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirler.

Etkinleştirildiği takdirde, kullanıcılar hangi kullanıcıların kendilerini arayabileceğini de yönetebiliyor. Seçenekler arasında çağrı almayı adres defterlerindeki kişilerle, takip ettikleri kullanıcılarla ya da yalnızca mavi tikli kişilerle sınırlandıran kısıtlamalar da mevcut.

Giden aramaları X Premium'un arkasına kilitlemek, şirketin Tweetdeck ve reklam geliri paylaşımı gibi diğer özelliklerle düzenli olarak kullandığı bir taktik olan reklam satışları düştüğü için yeni aboneleri cezbetmeye çalışmanın bir yolu gibi gözüküyor.

Ancak bu durum, yakın zamanda NFT profil resimlerinin kaybolmasında görüldüğü gibi şirketin avantajları tamamen kaldırmasını engellemiyor.

X Premium abonesi misiniz? Özelliği kullanışlı buldunuz mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünden yazabilirsiniz.