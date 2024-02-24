X'in Sesli ve Görüntülü Aramaları Artık Tüm Kullanıcılara Sunuluyor!

X, geçtiğimiz yıl kullanıcıların FaceTime ve WhatsApp gibi uygulamalarda olduğu gibi sesli ve görüntülü arama yapmasına ve almasına olanak tanıyan yeni bir özellik sunmuştu ancak bu özellik Premium abonelerle sınırlıydı. Bugün ise bu özellikler artık tüm X kullanıcılarına sunuluyor.

X mühendisi Enrique Barragan tarafından paylaşılan ve şirketin CEO'su Linda Yaccarino tarafından da aktarılan habere göre platform, X Premium'a abone olmayanlara sesli ve görüntülü aramaları yavaş yavaş sunmaya başladı.

Artık Çağrıları Ücretsiz Olarak X'ten Gerçekleştirmek Mümkün

Bilmeyenler için X Premium (eski adıyla Twitter Blue), gönderileri düzenleme, daha uzun videolar yükleme ve metin biçimlendirme gibi daha fazla özelliğin kilidini açan ücretli bir abonelik hizmeti. Aboneler ayrıca doğrulanmış bir rozet alıyor, daha uzun gönderiler yazabiliyor ve platformda reklam görmüyor.

Bu özellikler ne kadar kullanışlı olsalar da her ay ödeme yaptırmayı zorunlu kılıyordu ancak yeni alınan kararla birlikte en popüler özelliklerden biri olan sesli ve görüntülü aramalar artık tüm kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilecek.

Bu özellik doğrudan mesajlaşmanın içine yerleştiriliyor ve WhatsApp ve Instagram gibi aramaları destekleyen diğer uygulamalara benzer şekilde çalışıyor. Üstelik iOS CallKit API ile entegrasyon sayesinde, gelen aramaları tıpkı normal bir aramada olduğu gibi kilit ekranında görebiliyorsunuz.

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