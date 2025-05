X, DM'lerin Önemli Özelliğini Devre Dışı Bıraktı: İşte Sebebi

Elon Musk'ın ünlü sosyal medya ağı X ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Uzun bir süredir yeni bir mesajlaşma sistemine geçiş yapacağı söylenen platform kısa bir süre önce DM'lerin önemli bir özelliğini devre dışı bıraktığını duyurdu.

X, geçtiğimiz yıllarda kullanıcı gizliliğini artırmak amacıyla geliştirdiği uçtan uca şifreleme teknolojili mesajlaşma özelliğini beklenmedik bir şekilde askıya aldı. Şirket, bu kararı geçici süreliğine aldığını belirtiyor.

Şirketin teknik ekibinden gelen açıklamaya göre şifreli mesajlaşma özelliği, DM bölümünde sürdürülen geliştirmeler nedeniyle geçici süreliğine devre dışı bırakıldı. Öte yandan ekibin, özelliğin ne zaman yeniden kullanılabilir hale geleceği hakkında net bir duyurusu yok.

Şifreli mesajların askıya alınmasıyla birlikte, artık uçtan uca gizlenen mesajlar veya bağlantılar gönderemeyeceksiniz. Ancak geçmişte size gelen veya sizin gönderdiğiniz şifreli mesajları görüntüleyebileceksiniz. Medya dosyalarının veya grup sohbetlerinin halihazırda şifreli mesaj kapsamına alınmadığını da belirtelim.

Uçtan uca şifreleme teknolojisine dayanan söz konusu özellik 2023 yılında kullanıma sunulduğu ilk süreçten bu yana yalnızca onaylı hesaplar tarafından kullanılabiliyordu. Bu doğrultuda X'te normal bir hesabınız varsa sizin için değişen bir şeyin olmadığını söyleyebiliriz.

Starting today we will be pausing the encrypted DMs feature while we work on making some improvements. You will still be able to access your encrypted DMs, but won't be able to send new ones.