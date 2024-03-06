Müzik Şirketlerinden X'e Dava: 250 Milyon Dolarlık Telif Hakkı Davasında Son Durum!

Eski adıyla Twitter, yeni adıyla da X olarak bilinen uygulamaya büyük müzik şirketleri telif hakkı ihlali nedeniyle dava açtı. ABD Bölge Hakimi Aleta A. Trauger, Salı günü şirketlerin bazı önemli iddialarını reddetti.

"X Corp.'un, platformdaki kullanıcıların hak ihlalinde bulunan eylemlerinden ne ölçüde sorumlu olabileceği hala tam olarak net değil."

Geçtiğimiz sene Ulusal Müzik Yayıncıları Birliği (NMPA), başta Universal Music Group olmak üzere Concord Music Group, Sony Music Publishing, Warner Chappell Music daha birçok büyük yayıncı adına X'e 250 milyon dolarlık dava açtı.

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Açılan davada X'in telif hakkı olan müzikleri içeren yayıncılara karşı işlem yapmaması iddia ediliyor. "Müzik yaratıcılarına zarar veren büyük bir telif hakkı ihlaline yol açtığı" da iddia edilen davada NMPA'nın Aralık 2021'de Twitter'a "haftalık olarak" ihlal bildirimleri göndermeye başladığı belirtiliyor.

Mahkeme de X'in kullanıcılarına uzun videolar yüklemesini sağlayan premium aboneliği ile "kullanıcıların ihlal karşıtı politikaları kapsamında daha bağışlayıcı muamele için ödeme yapmasına izin verdiği" iddiasıyla birlikte NMPA'nın bazı iddialarını haklı buluyor.

Aynı zamanında X'in daha önce bu iddialara yanıt vermediği ve "mükerrer ihlalde bulunanlara" karşı da herhangi bir önlem almadığı yönündeki iddiaları da reddettiği söyeniyor. Fakat yargıç NMPA'nın X'in doğrudan telif hakkı ihlaline karıştığı ve kullanıcıların yaptığı ihallerden de sorumlu olduğu iddilarını reddetti.

Bölge hakimi Trauger aynı zamanda şu açıklamalarda bulundu: "Yüksek Mahkeme'nin de kabul ettiği gibi, 'doğrudan ihlal, ihlale katkıda bulunma ve dolaylı sorumluluk arasındaki çizgiler açıkça çizilmemiştir. Bu davanın ortaya çıkardığı nihai sorular, X Corp.'un platformdaki kullanıcıların hak ihlalinde bulunan eylemlerinden sorumlu olup olmadığı ve ne ölçüde sorumlu olabileceğidir."