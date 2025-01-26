X, Yeni Özelliği İle İyiden İyiye TikTok'a Benzeyecek!

İlk olarak 2017 yılında sosyal medya platformları tarafından kullanılmaya başlanan dikey video akışı, şu anda TikTok'tan Instagram'a YouTube'dan Facebook'a kadar pek çok popüler sosyal ağda kullanıcıların platform içerisinde daha fazla vakit geçirmesi amacıyla öne çıkarılıyor. Üstelik bu sistemin kişilerin dikkat sürelerini ve zihinsel sağlını olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyan birçok araştırma da var.

Aktarılanlara göre çok yakında Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu da dikey video akışı sistemini hayata geçirecek. Yeni özellik ile birlikte platform, Instagram'ın Reels bölümüne benzer şekilde yeni bir akışa sahip olacak.

X, Yeni Dikey Video Akışını Test Etmeye Başladı

Özellikle Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra bir mikroblog platformundan fazlası haline gelen Twitter, yeni adıyla X, birçok farklı özelliğin bir araya geldiği yeni bir sosyal ağ haline geldi. Ünlü milyarderin X ile ilgili son hedeflerinden biri ise platforma dikey video akışını getirmek.

Bu bağlamda çalışamarını hızlandıran şirket, kısa bir süre önce ABD, Hindistan, Avustralya ve bazı Avrupa ülkelerinde test edilmeye başlandı. Test görüntülerini incelediğimizde yeni özellik ile birlikte X'in tıpkı Instagram gibi dikey videolar için yeni bir sekmeye sahip olacağını görüyoruz. Bu sekme alt menüde yer alacak yeni bir buton ile açılırken, sonsuz bir video döngüsünün başlamasını mümkün kılacak.

Daha öncesinde ortaya atılan iddialara göre, kullanıcılar yeni video akışı sekmesinde birkaç içerikte bir reklamlarla karşılaşacak. X bu sayede hem kullanıcıların platformda daha fazla vakit geçirmesini hem de reklam gelirlerini artırmayı hedefliyor. Şu anda yalnızca iOS kullanıcılarının test edebildiği yeni video akışının çok yakında herkesin kullanımına sunulacağı belirtiliyor. Zira, TikTok'un ABD'de yasaklı olduğu bu dönemde söz konusu özelliğin X'e milyonlarca yeni kullanıcı kazandırabilir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...