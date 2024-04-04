X, Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı: Peki İkinci ve Üçüncü Sırada Hangi Platformlar Var?

Elon Musk, normalde de her zaman kendi platformu X'in rakiplerine oranla daha iyi olduğunu vurguluyor. Birkaç adım daha önde olabilmek adına platformu iyileştirecek ve "her şey uygulaması" yapacak hamlelerine de tam gaz devam ediyor.

X'in CEO'su Musk, kendi hesabında paylaştığı yeni verilerle platformunu kutladı diyebiliriz. Zaten daha önce de organik trafiği rakiplerine oranla daha yüksek olan X'in 12 yıllık bir süre içerisindeki en yüksek organik trafik seviyesine ulaştığı paylaşıldı.

Traffic on 𝕏 reaches all-time high pic.twitter.com/1kaDlV5lBp — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2024

X, Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesinde

Elon Musk'ın paylaştığı gönderiye bakıldığında Ocak 2012 tarihinden Ocak 2024 arasında ilk olarak en yüksek seviyeye 2018 yılında ulaşılmış. Ancak 2022 sonrasında aniden yükselen ivme, şu an zirve noktasına ulaştı.

X'in organik trafiği an itibariyle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bunun yanı sıra Google'ın en iyi ilk 100 arama sonucunda da rekoru elinde tutan X oluyor. Hem web hem mobil aramalarda zirveyi elinde tutuyor.

X'i takip eden isim Instagram oluyor. Üçüncü sırada ise Facebook yer alıyor. Bu durumda görülüyor ki Mark Zuckerberg bu noktadaki mücadelesini Musk'a karşı kaybetmiş gibi görünüyor.