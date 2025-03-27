X, Türkiye'de Engellenen Hesapları Kurtarmakta Kararlı

19 Mart'ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 106 kişiden 51'i tutuklandı. Bu isimler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

En popüler sosyal ağlar arasında başı çeken X (eski adıyla Twitter), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bu süre zarfında erişime kapattığı 126 hesap için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu ve kullanıcılarının ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğini belirtti.

Gözler Anayasa Mahkemesi'nin Vereceği Kararda

Mahkeme kararıyla pek çok X hesabının kapatılmasına hükmedilmişti. Engellenen hesaplar arasında gazeteci Metin Cihan, köşe yazarı Hayko Bağdat ve Artı Gerçek gazetesi gibi isimler var.

X'in küresel hükümet işleri hesabından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, BTK'nın en az 700 hesabı engellediği ve platformun bu karara itiraz ettiği duyurulmuştu. Platformdan şöyle bir açıklama geldi:

X, Türkiye'deki kullanıcılarının ifade özgürlüğü hakkını küresel olarak korumaya kararlıdır. Kullanıcılarımızın ifadelerini savunmak üzere mevcut bütün yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz.

Bundan sonrası AYM'nin vereceği kararla belli olacak.