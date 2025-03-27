X, Türkiye'de Engellenen Hesapları Kurtarmakta Kararlı

Sosyal medya platformu X, BTK'nın müdahalesiyle platformdan engellenen hesapların kullanıma açılması için AYM'ye başvuracağına dair açıklama yaptı.

Ecem Köksal
Ecem Köksal -

19 Mart'ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 106 kişiden 51'i tutuklandı. Bu isimler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bulunuyor.

En popüler sosyal ağlar arasında başı çeken X (eski adıyla Twitter), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) bu süre zarfında erişime kapattığı 126 hesap için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu ve kullanıcılarının ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceğini belirtti.

Gözler Anayasa Mahkemesi'nin Vereceği Kararda

Mahkeme kararıyla pek çok X hesabının kapatılmasına hükmedilmişti. Engellenen hesaplar arasında gazeteci Metin Cihan, köşe yazarı Hayko Bağdat ve Artı Gerçek gazetesi gibi isimler var. 

X'in küresel hükümet işleri hesabından 23 Mart'ta yapılan açıklamada, BTK'nın en az 700 hesabı engellediği ve platformun bu karara itiraz ettiği duyurulmuştu. Platformdan şöyle bir açıklama geldi:

X, Türkiye'deki kullanıcılarının ifade özgürlüğü hakkını küresel olarak korumaya kararlıdır. Kullanıcılarımızın ifadelerini savunmak üzere mevcut bütün yasal yolları kullanmaya devam edeceğiz.

Bundan sonrası AYM'nin vereceği kararla belli olacak.

Google'dan Dikkat Çeken Ekrem İmamoğlu Güncellemesi!
Haber

Google'dan Dikkat Çeken Ekrem İmamoğlu Güncellemesi!

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz saatlerde tutuklandı. Bunun akabinde Google, ünlü siyasetçinin unvanını güncelledi.

Rekabet Kurumu, Apple'a Soruşturma Açtı! Ciddi Cezalar Yolda
İNTERNET

Rekabet Kurumu, Apple'a Soruşturma Açtı! Ciddi Cezalar Yolda

Rekabet Kurumu, Apple ve dört teknoloji firması hakkında rekabet ihlali iddiasıyla soruşturma açtı. Gerekçe; satış fiyatlarına müdahale edilmesi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER