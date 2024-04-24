X, Türkiye'de Her An Kısıtlanabilir: Konuyla İlgili Açıklama Geldi!

Geçtiğimiz seneden beri devam eden X (Twitter) Türkiye tartışması ve yasağı hala devam ediyor. Türkiye'de hala bir temsilci atanmadığını açıklayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, konuyla ilgili yeni bilgiler verdi.

Dünya genelinde en popüler sosyal medya uygulaması olan X, Türkiye'de en çok kullanılan uygulamaların başında yer alıyor. Geçen yıldan bugüne, Elon Musk'ın CEO'su olduğu uygulamanın Türkiye'ye bir temsilci atamaması ile ilgili bir kanuni düzenleme gerektiği söylendi.

X, Türkiye'de Her An Kısıtlanabilir

23 Nisan dolayısıyla TBMM'de düzenlenen resepsiyona katılan Abdulkadir Uraloğlu, kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Bu sorulardan birisi de X'in Türkiye'deki temsicilik durumuyla ilgili güncel bir gelişme olup olmaması yönündeydi.

Uraloğlu, X'in temsilcilik açmaması durumunda yeni yaptırımlar uygulanacağına söyledi. Açıklamasında: "Hala X Türkiye'ye temsilci atamadı. Bununla ilgili bir kanuni düzenleme de gerekecek. Görüşmelerimiz hala devam ediyor. Yürürlükte olan bir reklam yasağı var. Devamı da gündemimizde" dedi.

X (Twitter) Türkiye'de temsilcilik açması için çok önceden uyarılmıştı. Bunun için hala bir aksiyon alınmaması ile birlikte Türkiye'de reklam yasağı getirilmişti. Bakanın açıkladığına göre bu sürecin devam etmesi durumunda sıradaki hamle bant daraltma olacak.

İlerleyen günlerde X bu konuda bir aksiyon alacak mı göreceğiz. Eğer alınmamaya devam ederse Türkiye'de X'in kullanımında kısıtlamalar söz konusu olacak.