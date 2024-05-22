X, Türkiye'de Temsilcilik Açtı: Ceza Gelecek mi?

Uzunca süredir yinelenen çağrılara nihayet yanıt veren X, Türkiye'de temsilcilik açtı.

Bir süredir birçok sosyal medya platformunun ülkemizde temsilcilik açması gerektiğine dair çağrılar yapılıyordu ve TikTok ve Meta gibi birçok sosyal medya şirketi bu çağrılara uyarak ülkemizde temsilcilik açmışlardı. Şimdi uzunca bekleyişin ardından X de Türkiye'de temsilcilik açtı.

X'in Türkiye'de Neden Temsilcilik Açması Gerekiyordu?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun duyurduğu bu yeni gelişmeye göre X ülkemizde temsilcilik açtı ve bu temsilciliğe temsilci atadı.

Geçtiğimiz haftalarda mecliste de gündeme gelen konuya göre X eğer tahsis edilen süre içerisinde temsilcilik açmasaydı ülkemizde X'e bant daraltması uygulanacaktı. Bu aşamaya kadar da yaklaşık birkaç aylık süreçte ülkemizde X için reklam yasağı bulunuyordu.

X'in nihayet temsilcilik açarak temsilci atamasıyla birlikte herhangi bir ceza almasına yol açacak bir neden de kalmadı. Konuya dair gelişmeleri Ulaştırma Bakanı Abduılkadir Uraloğlu şu ifadelerle aktardı:

"Temsilci atamamışlardı ama iletişimimiz vardı. Son zamanlarda reklam yasağı koyduk. Nispeten etkili oldu. Bir önceki kabinede de gündeme geldi. Bant daraltma kararı aldık ve kendilerine bildirdik. Sosyal medya platformu X Türkiye'de temsilcilik açtı."

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