X’in TV Uygulaması Geliyor: Nasıl Görüneceği Ortaya Çıktı!

Akıllı televizyonlar için özel olarak hazırlanan X uygulaması kullanıma sunuluyor. Tasarım açısından YouTube'a benzeyecek olan bu uygulama, X'te paylaşılan videoların büyük ekranlarda oynatılmasına imkan sağlayacak. Akıllı televizyonlar için hazırlanan bu uygulamanın arayüzünün nasıl görüneceği ortaya çıktı.

X, son birkaç yıldır Facebook ve YouTube gibi uzun ve canlı videolara daha fazla önem veriyor. Şu anda mobil uygulamanın keşfet ve ana sayfasında videolar otomatik olarak oynatılıyor.

X, Bu Sefer de YouTube'a Rakip Oluyor

Ayrıca, platformun bir süredir Premium abonelere özel olarak uzun video yükleme izni verdiği de biliniyor. 2 saate kadar olan videolarla, X'te yeni bir dönemin başladığını söylemek mümkün.

Elon Musk, bu uygulama aracılığıyla büyük oranda reklam geliri elde etmeyi amaçlıyor ve X'i çok amaçlı bir platforma dönüştürmek istiyor.

Geçtiğimiz aylarda ise X'in CEO'su Elon Musk, bir kullanıcıya verdiği yanıtta yeni akıllı TV uygulamasının yakında Samsung ve Amazon Fire TV'ler için kullanıma sunulacağını doğrulamıştı.

Akıllı TV uygulaması, kullanıcıların yüzlerce içeriği büyük ekranda izlemelerini daha da kolaylaştıracak. Ancak Musk, videoların AirPlay veya Xbox/Android TV gibi cihazlardan televizyona aktarılabileceğini de belirtiyor.