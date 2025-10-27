X'te Kritik Değişiklik: Bunu Yapmazsanız Hesabınız Kilitlenecek!

Teknoloji dünyasının gündeminden düşmeyen X platformu, 2023'te başlattığı radikal marka değişim sürecini nihayet tamamlamaya hazırlanıyor. Şirket, yakında "twitter.com" alan adını emekliye ayırarak eski platformun son kalıntılarını da temizleyecek.

Bu gelişme hakkında kullanıcıları ilgilendiren önemli bir detay da var. Twitter.com alan adı için geçmişte bir geçiş anahtarı (passkeys) tanımlayan kullanıcıların hesaplarını kurtarması için bir dizi işlem yapması gerekiyor. İşte detaylar!

Hesapların Kitlenmemesi İçin Son Tarih 10 Kasım

X'ten gelen resmi açıklamaya göre güvenlik anahtarı kullanan kullanıcıların giriş yöntemlerini 10 Kasım tarihine kadar güncellemeleri şart. Belirtilen tarihe kadar bu güncelleme işlemini tamamlamayan hesapların kilitlenebileceği belirtiliyor. Bununla birlikte aktif olarak güvenlik anahtarı kullanan kullanıcılar, bu kritik değişiklik hakkında bir süredir bildirimler alıyorlardı.

X güvenlik ekibi gündeme gelen bu değişikliğin herhangi bir güvenlik endişesiyle ilgili olmadığının altı çiziyor. Ayrıca etkilenen hesapların yalnızca Yubikey ve geçiş anahtarına sahip olan kullanıcılara ait olduğu, kimlik doğrulama uygulamaları gibi diğer yöntemleri kullananların ise bu durumdan etkilenmeyeceği ifade ediliyor.

Peki kullanıcılar neden böyle bir durumla karşı karşıya? Bir güvenlik anahtarı ilk kurulduğu anda o anki alan adıyla eşleşiyor. X'in açıklamasına göre, twitter.com alan adının kaldırılması bu geçiş anahtarlarının da devre dışı kalmasına neden olabilir. Bu nedenle kullanıcıların anahtarlarını yeniden kaydederek giriş yöntemlerini x.com ile ilişkilendirmesi gerekiyor.

To clarify: this change is not related to any security concern, and only impacts Yubikeys and passkeys - not other 2FA methods (such as authenticator apps). Security keys enrolled as a 2FA method are currently tied to the twitter[.]com domain. Re-enrolling your security key will… https://t.co/PlXOTnNXPM — Safety (@Safety) October 26, 2025

Geçiş Anahtarları Nasıl Güncellenir?

Hesabınıza giriş yapın. Ardından "Ayarlar ve Gizlilik" bölümünden "Güvenlik ve Hesap Erişimi" başlığına ulaşın. "İki Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA)" ayarlarına giriş yapın. Aktif olan ve hala twitter.com'a bağlı görünen güvenlik anahtarı (veya geçiş anahtarı) seçeneğini devre dışı bırakın. Fiziksel güvenlik anahtarını veya geçiş anahtarını tekrar aktif etme seçeneğine tıklayın. Sistem bu noktada sizi otomatik olarak yönlendirecek ve anahtarınızın X.com alan adına kaydını tamamlamanızı isteyecektir.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.