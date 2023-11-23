Elon Musk, X Paylaşımlarındaki URL Önizlemelerine Başlıkların Geri Döneceğini Açıkladı!

Elon Musk, X'te geçtiğimiz ay URL başlıklarını kaldırmıştı fakat gelen geri bildirimlerin ardından çok yakında URL başlıklarının geri döneceğini açıkladı.

In an upcoming release, 𝕏 will overlay title in the upper potion of the image of a URL card — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2023

X'te yayınlanan bir gönderide Musk, yaklaşan bir güncelleme sonrası artık URL başlıklarının URL görüntüsünün üst kısmına yerleştirileceğini açıkladı. Şimdilik nasıl görüneceğine dair bir ekran görüntüsü ve net bir tarih paylaşılmış değil.

URL Önizlemelerine Başlıklar Geri Dönüyor

Ağustos ayında Musk, X'in "daha estetik" görünmesi için URL önizlemelerinde başlıkları göstermeyi durdurmayı planladıklarını söylemişti. Şirket, duyurunun ardından Ekim ayında URL önizlemelerinden başlıkları kaldırmıştı.

Bu değişiklik nedeniyle kullanıcıların içeriğin başlığını öğrenmek için o URL'ye tıklaması ve yönlendirileceği siteye gitmesi gerekiyordu. Bu da birçok kişinin kötü niyetli kişilerin ağına düşmesine neden oluyordu.

Şimdilik yeni düzene dair bir ekran görüntüsü bulunmasa da URL önizleme görselinin üzerinde başlığın yer alacak olması kullanıcıların o içerikle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmasını sağlayacak.

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