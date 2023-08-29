X ve LinkedIn'e Şifresiz Giriş Yapılabilecek: Geçiş Anahtarı Desteği Geliyor!

Artık uygulamalara şifre ile girme devri geride kalıyor. Son zamanlarda bunun yerine çok daha güvenli ve hızlı giriş yöntemleri kullanılmaya başlandı.

Onlardan bir tanesi de geçiş anahtarı olarak bilinen ve şifre yerine kullanabileceğiniz alternatif bir koruma yöntemi.

Geçtiğimiz haftlarda WhatsApp'ın geçiş anahtarı yöntemine geçeceğini öğrenmiştik. Yeni gelen haberlere göre WhatsApp'ın ardından LinkedIn ve X (eski adıyla Twitter) de bu yöntemi kullanmaya başlayacak.

Şifresiz Kimlik Doğrulama Yöntemi Kullanılacak!

iOS geliştiricisi olarak bilinen Steve Moser, X ve LinkedIn'in geçiş anahtarı desteği üzerinde çalışan iki ana hizmeti olduğunu söyledi. İki uygulamanın da ne zaman bu sisteme geçeceğini bilmediğini belirtti.

Ayrıca ne zaman uygulamaya başlanırsa başlansın her iki platformun da geçiş anahtarı desteği üzerine çalışıyor olmasının, gelecekte şifresiz kimlik doğrulamanın çok daha yaygın bir şekilde kullanılacağına işaret ettiğini söyledi.

Kullanıcılar artık bir şifre belirleyip her zaman onunla uygulamalara giriş yapmaktansa yüz tanıma veya biyometrik bilgileri kullanarak giriş yapmayı tercih ediyor. Peki geçiş anahtarlarının ne gibi faydaları var?

Geçiş anahtarları, parolaların veya şifrelerin yerine geçer. Daha hızlı giriş yapmayı sağlar ve çok daha güvenlidir.

Kimlik hırsızlığına karşı dayanıklı olan geçiş anahtarı teknolojisi FIDO Alliance tarafından Apple, Google ve Microsoft ortaklığıyla geliştiriliyor.

Peki sizce X ve LinkedIn'e geçiş anahtarı yöntemiyle giriş yapmak daha iyi olacak mı? Yorumlarda buluşalım.