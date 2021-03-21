X ve Y Kuşağının Sağlık Durumu Araştırıldı: Sonuç Oldukça Kötü

Uluslararası çapta yapılan bir çalışmada X ve Y kuşağının sağlık durumu araştırıldı. Araştırmanın sonunda X ve Y neslinden insanların sağlığının önceki nesillere kıyasla çok daha kötü bir durumda olduğunu saptandı ve yüksek seviyede alkol ve sigara kullanma eğiliminde olduğu öğrenildi.

X ve Y Kuşağının Sağlık Durumu Neden Kötü?

Yeni bir araştırma, X ile Y neslinden insanların sağlık açısından ondan daha eski nesillere nispeten çok daha kötü bir durumda olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, bu nesilden kişilerin fiziksel sağlığının önceki nesillere göre daha kötü bir durumda olduğunu, bu neslin daha çok alkol ve sigara kullanma eğiliminde olduğunu ve daha fazla depresyon ve anksiyete belirtisi gösterdiğini tespit etti.

The Ohio State University'nde sosyoloji profesörü olan ve araştırmanın baş yazarı Hui Zheng, araştırmanın sonuçların hastalık oranının genç nesillerde daha fazla olduğunu gösterdiğini belirtti. Zheng, X ve Y neslindeki kötü sağlık profillerinden endişe duyduklarını ve bunun önüne geçmenin bir yolunun bulunmadığı takdirde bu nesiller yaşlanmaya devam ettikçe ölüm oranında önemli bir artış meydana geleceğini dile getirdi.

Araştırmanın baş yazarı Zheng, çalışmayı The Ohio State University'nden bir yüksek lisans öğrencisi olan Paola Echave ile yürüttü. Araştırmanın sonuçları, 18 Mart 2021'de American Journal of Epidemiology'de yayımlandı.

Araştırmacılar, National Center for Health Statistics tarafından yapılan iki çalışmadan (1988 ve 2016 yılları arasında 62,833 katılımcı ile yapılmış National Health and Nutrition Examination Survey ve 1997-2018 yılları arasında 625,221 katılımcı ile yapılmış National Health Interview Survey) elde edilen verileri kullandı.

Araştırmada X ile Y neslinin fiziksel sağlık durumunu incelemek için şeker hastalığı, kalp hastalığı, böbrek hastalığı, diyabet ve felç için risk faktörlerinin başında gelen metabolik sendromdan ve inflamasyon belirteci, kreatinin klirensi ve benzerlerinden yararlanıldı. Bel çevresi, kan basıncı, kolesterol seviyesi ve vücut kitle indeksi gibi değerler göz önünde bulunduruldu.

Araştırmacılar, X (1965-1980) ve Y (1981-1999) neslinin fiziksel sağlık durumunun baby boomer kuşağından sonra kötüleştiğini tespit etti. Beyaz ten rengine sahip insanların kötüleşmesinin ana nedeni metabolik sendromdaki artışlarken siyahi insanların sağlık durumunun kötüye gitmesinin suçlusu ise kronik inflamasyon oranının artması oldu ve bu erkeklerde daha yaygın görüldü.

Zheng'e göre son nesillerdeki sağlık sorunları oldukça endişe verici ve önümüzdeki senelerde yol açabileceği sorun oldukça yıkıcı olabilir. Araştırmanın baş yazarı, çalışmanın sağlık durumundaki olumsuzluğun nedenlerini kapsamlı bir şekilde açıklamayı kapsamadığını belirtmiş olsa da araştırmacılar buna sebep olan iki faktörü inceledi.

Bu faktörlerden ilki sigara, ikincisi de obeziteydi. Sağlığın kötüye gitmesinin nedenini sigaradan yola çıkarak bulamadılar. Obezite, metabolik sendromdaki artışın nedenini öğrenmeye yardımcı olabilir fakat kronik inflamasyondaki artışı açıklamak için yeterli olmayacaktır.

Araştırmanın sonuçları, "baby boomer" neslinden Y nesline kadar beyaz insanlarda anksiyete ve depresyon görülme olasılığının oldukça yükseldiğini gösterdi. Bu iki psikolojik rahatsızlığın oranı baby boomer neslinde siyahilerde artmış olsa da o zamandan bu zamana kadar oran sabit kalmaya devam etti.

Bu nesillerin davranışları da oldukça endişe verici görünüyor. X kuşağının sonlarına (1973-1980) doğru özellikle erkeklerin alkol alımında nesiller boyunca artış olduğu belirtiliyor. İnsanların zararlı madde kullanma oranı 1956-1964'te zirveye ulaşmış olsa da daha sonra azalmaya başladı ve X kuşağının sonlarına doğru tekrardan yükseldi.

X ve Y kuşağının sağlık durumu hakkında yapılan arşatırmanın sonuçları, şaşırtıcı bir şekilde sigara içme oranının nesiller boyunca durmaksızın arttığını gösteriyor. Zgeng, araştırmanın sonuçlarının sadece ne olacağına dair erken bir uyarı olabileceğini söyledi.