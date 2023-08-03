X'ten Video İndirmek Blue Aboneleri İçin Artık Mümkün!

Eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X, birkaç kriter yerine getirildiği sürece artık kullanıcıların web sitesinden video indirmesine izin veriyor.

İlk olarak, içeriği paylaşan kişinin yayınladığı içeriğin indirilmesine açıkça izin vermesi gerekiyor. Ayrıca web sitesinden video kaydetme özelliğinin çoğunlukla Blue abonelik için ödeme yapan kişilerden oluşan doğrulanmış kullanıcılara özel olduğunu belirtelim.

X Videoları Nasıl İndirilir?

Elon Musk yeni özelliği kendi hesabından duyurdu ve doğrulanmış bir kullanıcının bir video tam ekran modundayken ekranın sağ üst köşesindeki üç nokta (...) menüsüne dokunarak içeriği indirebileceğini açıkladı.

Musk ayrıca X'in yakında mobil cihazlarda sadece ekrandaki içeriğe dokunup basılı tutarak video indirmeyi kolaylaştıracağını söyledi.

Daha önce insanlar videoları indirebilmek için üçüncü taraf web sitelerini ve uygulamalarını kullanmak zorundaydı. Elbette Blue aboneliği için ödeme yapmayan kullanıcılar X'ten içerik indirmek istiyorlarsa hâlâ bu araçları kullanmak zorundalar.

Bu arada X, doğrulanmış kullanıcılara 25.000 karaktere kadar tweet ve 3 saate kadar video paylaşma olanağı sağladı.

Peki siz son dönemde Blue aboneleri için gelen özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.