600Hz Yenileme Hızına Sahip Oyuncu Monitörü Tanıtıldı

KTC, 600Hz yenileme hızına sahip yeni oyuncu monitörü Master 25M1 Pro'yu Çin'de satışa sundu. Full HD çözünürlüğe sahip ekrana sahip olan model, düşük tepki süresi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu arada portlar arasında DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 bulunuyor.

KTC Master 25M1 Pro'nun Özellikleri Neler?

Özellik KTC Master 25M1 Pro Ekran boyutu 24,1 inç Panel türü Fast TN Çözünürlük 1920 x 1080 piksel (Full HD) Yenileme hızı 600Hz Tepki süresi DAC etkinleştirildiğinde 0,5 ms Renk derinliği 8-bit HDR desteği HDR10 sRGB renk kapsamı %92 DCI-P3 renk kapsamı %93 Kontrast oranı 1000:1 Bağlantılar 2x DisplayPort 1.4 ve 2x HDMI 2.1

KTC Master 25M1 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

Master 25M1 Pro, 1920 x 1080 piksel çözünürlük sunan 24,1 inçlik Fast TN panel kullanıyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor.Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 600Hz yenileme hızı, ekranın saniyede 600 kez yeni görüntü gösterebilmesine imkân tanıyor.

Yüksek yenileme hızı, özellikle rekabetçi oyunlarda Counter-Strike 2 ve Valorant gibi oyunlarda hareketlerin daha akıcı bir şekilde görünmesini sağlıyor. 600Hz'nin akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. DAC etkinleştirildiğinde 0,5 ms tepki süresi sunan monitörde beş farklı DAC modu bulunuyor.

DAC, hızlı hareket eden nesnelerin ekranda daha net görünmesine yardımcı olan bir görüntü işleme teknolojisi. Monitördeki dinamik denge algoritması karanlık sahnelerde gölgede kalan ayrıntıların daha kolay görülebilmesini sağlıyor. Ekran 8 bit renk derinliği ve HDR10 desteği sunuyor. sRGB'nin yüzde 92'sini, DCI-P3'ün ise yüzde 93'ünü kapsayan panelin kontrast oranı 1000:1 seviyesinde.

KTC Master 25M1 Pro Hangi Bağlantı Girişlerine Sahip?

Monitörde iki DisplayPort 1.4 ve iki HDMI 2.1 girişi bulunuyor. Dört bağlantı noktası da 1920 x 1080 piksel çözünürlükte 600Hz yenileme hızını destekliyor. Böylece kullanıcılar, uyumlu bir cihaz üzerinden her iki bağlantı türüyle de monitörün sunduğu yüksek yenileme hızından yararlanabiliyor.

KTC Master 25M1 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

KTC Master 25M1 Pro için 4 bin 999 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 37 bin 752 TL'ye denk geliyor.

KTC Master 25M1 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

KTC Master 25M1 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.Türkiye'de KTC'nin monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda KTC Master 25M1 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak KTC Master 25M1 Pro'nun 600Hz yenileme hızı dikkatimi çekti. Counter-Strike 2 ve Valorant gibi rekabetçi oyunlarda mümkün olduğunca akıcı görüntü isteyen oyuncular için bu değer önemli bir avantaj sunabilir. 600Hz yenileme hızından tam anlamıyla yararlanmak için bilgisayarın da oyunlarda çok yüksek FPS değerlerine ulaşabilmesi gerekiyor. Yüksek yenileme hızının yanı sıra düşük tepki süresinin de önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.