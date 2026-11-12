Trump'tan NVIDIA Hamlesi: Tim Cook'u Öne Çıkardı

NVIDIA CEO'su Jensen Huang'ın görevinden ayrılmasının ardından ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Donald Trump, şirketin yeni CEO'su olarak kimi görmek istediğini açıkladı. Trump, Apple'ın yönetim kurulu başkanı Tim Cook'un NVIDIA'nın başına geçmesini istediğini dile getirdi.

Trump Neden Tim Cook'un NVIDIA CEO'su Olmasını İstiyor?

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda Jensen Huang'ın yerini alabilecek tek kişinin Tim Cook olduğunu ifade etti. Cook'u Huang'ın yerine geçebilecek bir isim olarak gösterirken iki yöneticiyi de efsane olarak nitelendirdi.

Kısa bir hatırlatmada bulunmak gerekirse, Cook, Apple CEO'luğu görevini devrettikten sonra yönetim kurulu başkanlığına geçmişti. Onun yerine ise John Ternus gelmişti. Cook, yeni görevinde şirketin uzun vadeli kararlarında söz sahibi olmaya devam ediyor ama genel olarak sorumluluk artık Ternus'a devredilmiş durumda.

NVIDIA'nın Yeni CEO'su Ne Zaman Belli Olacak?

NVIDIA yönetim kurulu, kalıcı CEO seçimi için çalışmalara başladı. Değerlendirmeye hem şirket bünyesindeki yöneticiler hem de dışarıdan adaylar dahil edilecek. Tim Cook'un adaylar arasında olup olmadığı ise henüz açıklanmadı. Trump'ın önerisi şimdilik ortaya atılmış bir tavsiye olarak kalıyor. NVIDIA yönetiminden Cook önerisi hakkında bir açıklama yok.

NVIDIA'da Geçici CEO Atandı mı?

Şirket, yeni CEO belirlenene kadar geçici CEO olarak göreve Colette Kress'i getirdi. Şirketin başkan yardımcısı ve mali işlerinden sorumlu olan Kress, geçici CEO görevini yürütürken mevcut sorumluluklarına da sahip olmaya devam edecek. Dolayısıyla bu süreçte kendisi epey yoğun olacak.

Jensen Huang Neden NVIDIA CEO'luğunu Bıraktı?

Huang'ın şirketteki görevini bırakması, NVIDIA yönetiminde yaşanan büyük krizin hemen ardından gerçekleşti. Şirketin yönetim kurulu, 8 Kasım'da Huang'ın yabancı bir istihbarat operasyonunun hedefi olduğuna ilişkin haberler üzerine bağımsız bir soruşturma başlatmıştı.

Huang da çalışanlara gönderdiği mesajda ortada bir ilişki olduğunu kabul ederek ailesinden ve çalışanlarından özür dilemişti. Öte yandan yönetim kurulu, soruşturma sırasında şirket sırlarının veya ABD ulusal güvenliğinin zarar gördüğüne ilişkin bir bulgu bulunmadığını açıkladı.

Elon Musk, Jensen Huang'a İş mi Teklif Etti?

Jensen Huang'ın CEO'luk görevini bırakmasının ardından teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden de görüşler gelmeye devam ediyor. Bir kullanıcı, X (eski adıyla Twitter) üzerinden Musk'tan Jensen'ı işe almasını istedi. Elon Musk ise "Bu benim için bir onur olurdu" karşılığını verdi. Tabii, bu resmî bir iş teklifi değil.

Editörün Yorumu

Tim Cook'un NVIDIA'nın başına geçtiği senaryoda şirketin yönetim anlayışında ne kadar büyük bir değişiklik olabileceğini tahmin edebiliyorum. Cook, Apple'da uzun yıllar boyunca görev aldı. Gerek tedarik zincirleri gerek küresel çapta yürüttüğü faaliyetler gerek de inovasyon odaklı yaklaşımı olsun, şirkete gerçekten büyük değer sağladı.

Bu süre zarfında sahip olduğu deneyim, bugün dünyada çapında faaliyet gösteren NVIDIA'nın geleceği açısından önemli avantajlar sağlayabilir. Tabii, yine de NVIDIA'nın ihtiyaçlarının Apple'dan farklı olduğunu unutmamak gerek. Şirket, yapay zeka ve veri merkezleri için geliştirdiği teknolojilerle büyümeyi sürdürüyor. CEO'nun bu alanlardaki rekabeti ve teknoloji yatırımlarını doğru yönetmesi şart.

Cook, yönetici olarak iyi bir deneyime sahip ve bu kesinlikle bir artı ama şirketin mevcut stratejilerini sorunsuz şekilde sürdürebilmek açısından "doğrudan uygun" adayların da değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim.