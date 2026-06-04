X'in Yeni Özelliği Kullanıcıları Büyük Bir Zahmetten Kurtaracak!

X kısa bir süre önce kullanıcıların platformda paylaşılan gönderilere videolu bir şekilde tepki vermesine olanak sağlayan yeni özelliğini duyurdu. Peki bu özellik tam olarak nasıl çalışacak ve şu anda hangi cihazlarda kullanılabilecek? İşte merak edilen detaylar!

X'in Videolu Tepki Özelliği Nasıl Çalışıyor?

X’in yeni özelliğinin çalışma mantığı oldukça basit. Bu özellik platformda gördüğünüz bir gönderiyi beğenmek veya yeniden paylaşmak yerine videolu bir tepki vermenize olanak tanıyor. X’in üst düzey yöneticilerinden Nikita Bier’in paylaştığı videoya göre bu özelliği kullanmak için öncelikle gönderilerin altında yer alan yeniden paylaşım ikonuna tıklamanız gerekiyor.

Commentary is one of the most important pillars of X. And sometimes the best way to share your thoughts is with video.



Today we're launching a whole new way to make them:

React with Video



Tap the repost button and start recording with green screen, split screen, or… pic.twitter.com/iF3f8wctbK — Nikita Bier (@nikitabier) June 2, 2026

Açılan pencereden 'Video İle Tepki Ver' seçeneğine tıkladıktan sonra geriye kalan tek şey videonuzu kaydetmeniz. Burada size üç farklı seçenek veriliyor. Videonuzu çekerken yeşil ekran, bölünmüş ekran veya resim içinde resim opsiyonlarını tercih edebiliyorsunuz. Kısacası bu yeni özelliğin yeniden paylaşma ve alıntılama işlevlerine videolu bir alternatif olacağını söyleyebiliriz. Yani gönderileri yeniden paylaşarak satır satır yazı yazmaya gerek kalmadan video çekerek tepkinizi dile getirebileceksiniz.

X'in Videolu Tepki Özelliği Ne Tür Paylaşımlarda Kullanılabiliyor?

X’in yeni özelliğini dilediğiniz türde paylaşımlarda kullanabilirsiniz. Örneğin toplumsal bir olayla ilgili bir gönderiye ya da bir futbol maçının ardından paylaşılan içeriklere videolu tepki verebilirsiniz. Kısacası bu özellikle ilgili herhangi bir sınırlama bulunmuyor. İstediğiniz gönderiye bu şekilde tepki verme imkanıa sahip olacaksınız.

X'in Videolu Tepki Özelliği Hangi Cihazlarda Kullanılabiliyor?

Nikita Bier’in açıklamasına göre X'in videolu tepki özelliği şu an için sadece iOS işletim sistemini çalıştıran iPhone ve iPad gibi cihazlarda kullanılabiliyor. Tabii bu durum Android kullanıcılarını endişelendirmemeli. Şu an için konuyla ilgili bir açıklama olmasa da bu özelliğin yakında Android işletim sistemini çalıştıran cihazlar için de kullanıma sunulması ihtimaller dahilinde.

Editörün Yorumu

X'i çok fazla kullanmasam da kullanıcılara kendilerini ifade etmeye imkan veren yeni bir özelliğin eklenmesi beni memnun etti. Bu özellik sayesinde dilediğiniz gönderiye videolu bir şekilde tepki verebileceksiniz. Bu sayede satır satır yazmanıza gerek kalmayacak hem de zamandan tasarruf edebileceksiniz. Şahsi görüşüm özelliğin önümüzdeki birkaç ay içerisinde Android'e de geleceği şeklinde.