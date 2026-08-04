Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar: Renault Boreal'dan Büyük Başarı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) yeni bir rapor paylaştı. Böylece geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault Clio, zirvede yer alarak önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Fiat, Togg, KG Mobility, Nissan ve Hyundai dahil pek çok markanın arabaları yer aldı.

Türkiye'de Temmuz 2026'da En Çok Hangi Arabalar Satıldı?

Renault Boreal: 3.031 adet Togg T10X: 2.841 adet Toyota Corolla: 2.408 adet Volkswagen Taigo: 2.402 adet Hyundai i20: 1.955 adet Renault Duster: 1.929 adet Togg T10F: 1.759 adet Nissan Qashqai: 1.684 adet Hyundai Tucson: 1.615 adet Renault Megane Sedan: 1.560 adet

Renault Boreal'ın Temmuz Ayında Pazar Payı Nedir?

Renault Boreal, geçtiğimiz ay 3 bin 31 satış adedine ulaştı. Boreal'ın Temmuz ayında pazar payı yüzde 4,85 oldu. Bu otomobil, Haziran ayında yedinci sırada konumlanmıştı. C7 segmentinde yer alan araba Haziran ayında 2 bin 160 adet satılmıştı. Otomobilin o dönem pazar payı yüzde 2,57 seviyesindeydi.

Togg T10X'in Temmuz Ayında Pazar Payı Nedir?

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, geçtiğimiz ay 2 bin 841 adet satıldı. C7 segmentinde yer alan otomobilin pazar payı 4,55 oldu. Otomobil Haziran ayında 2 bin 933 adet satılmıştı. Çok şık bir tasarıma sahip olan otomobilin pazar payı o dönem yüzde 3,49 seviyesindeydi.

Toyota Corolla'nın Temmuz Ayında Pazar Payı Nedir?

Üçüncü sırada yer alan Toyota Corolla, geçtiğimiz ay 2 bin 408 satış adedine ulaştı. Otomobilin pazar payı yüzde 3,85 ulaştı. Otomobil 2026 yılının Haziran ayında 2 bin 728 adet satılmıştı. C1 segmentinde bulunan otomobil o dönemde ayında yüzde 3,25 pazar payına sahipti.

Volkswagen Taigo'nun Temmuz Ayında Pazar Payı Nedir?

Volkswagen Taigo, 2026 yılının Temmuz ayında 2 bin 402 adet satıldı. Otomobilin pazar payı geçtiğimiz ay yüzde 3,84 oldu. B7 segmentinde yer alan bu araba Haziran ayında 12. sırada yer almıştı. Taigo'nun satış adedi Haziran ayında 1.662 olmuştu. Otomobilin o dönemde pazar payı 1,98'di.

2026'nın İlk 7 Ayında En Çok Hangi Arabalar Satıldı?

Renault Clio: 29.749 adet Toyota Corolla: 19.623 adet Renault Megane Sedan: 18.935 adet Fiat Egea Sedan: 16.183 adet Toyota C-HR: 15.372 adet Togg T10X: 14.844 adet Renault Duster: 14.792 adet Volkswagen Taigo: 14.143 adet Hyundai i20: 13.874 adet Peugeot 2008: 12.077 adet

ODMD tarafından paylaşılan rapora göre Türkiye'de 2026 yılının ilk yedi ayında yani Ocak ve Temmuz ayları arasında en çok satılan otomobil Renault Clio oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan otomobil, bu dönemde 29 bin 749 satış adedine ulaşarak önemli bir başarı elde etti. Bu otomobili 19 bin 623 satış adediyle Toyota Corolla takip etti.

Üçüncü sırada 18 bin 935 satış adedi ile Renault Megane Sedan, dördüncü sırada ise 16 bin 183 satış adedi ile Fiat Egea Sedan konumlandı. Toyota C-HR ise Ocak-Temmuz ayları arasında 15 bin 375 adet satılarak beşinci sırada yer aldı. Bu otomobilleri 14 bin 844 satış adedi ile Togg T10X ve 14 bin 792 satış adedi ile Renault Duster takip etti.

Editörün Yorumu

En çok satılan otomobiller listesinin göz önünde bulundurduğumda Renault Boreal'ın önemli bir başarı elde ettiğini söyleyebilirim. Otomobil Temmuz ayında 3 bin 31 satış adedine ulaşarak zirvede konumlandı. Bu arabanın Haziran ayında 2 bin 160 satış adedi ile yedinci sırada yer almıştı. Geçtiğimiz ay ilk sırada yer alan Renault Clio ise Temmuz ayında 26. sırada bulunuyor.