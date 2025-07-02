X Doğrulama Meraklısı Kullanıcıları Kızdıracak Özellik Getirdi

X platformunun araştırmacıları tarafından yayımlanan bir araştırmaya göre, yapay zekânın insanlarla birlikte çalıştığı modellerin kullanılması, bu kulvardaki en verimli yaklaşımı temsil ediyor. Buna göre, platformdaki botlar artık çok daha aktif rol oynayacak. Eskiden Twitter adıyla bilinen sosyal medya platformunda artık yapay zekâlar, kullanıcı katkılı içeriklerini denetlemeye başlayacak.

Sistemin potansiyel riskleri olmasına rağmen şu an test aşamasında ve birkaç hafta içinde gelen sonuçlara göre daha geniş çaplı bir kitlemeye hitap edecek.

Topluluk Notlarını Yapay Zekâ Düzenleyecek

X, doğrulanmamış haberlerin kısa sürede yayılmasını çok kısa sürede sağlayacak kadar büyük bir platform. Bu sebeple platformda "Topluluk Notları" (Community Notes) adında bir özellik getirilmişti. Bir tweet paylaşıldığında bazı kullanıcılar, paylaşımın altına not ekleyerek kaynağını, doğruluğunu ve yalan haberse gerçeğine ait detayları yazabiliyordu.

Bu notlar, farklı görüşlerden kullanıcı gruplarının onayıyla herkese açık hâle geliyordu. Yeni sistemde ise bu işi yapay zekâ yapacak. Bundan sorumlu olacak bot ise bizzat X'in kendi yapay zekâ aracı Grok. Üstelik sadece Grok da değil; API aracılığıyla bağlanan üçüncü parti yapay zekâlar da sisteme dahil olabilecek.

Normal Topluluk Notlarıyla Aynı Şekilde Doğrulanacak

Yeni sistem başıboş olmayacak tabii ki. X araştırmacılarının söylediğine göre gönderilen yapay zekâ notları, insan tarafından yazılmış notlarla aynı denetim sürecinden geçecek. Tarafsız ve doğru içerik üretilmesi için her yapay katkı, topluluk filtresinden geçecek.

İnsan moderatörlerin devri böylece kapanmış oldu. Endişeler, sistemin artık gönüllülük esasına dayanmamasından ötürü doğruluk özelliğini kaybedeceği yönünde. Topluluk notu giren kullanıcılar bu işi gönüllü olarak yapıyordu. Üstelik yapay zekânın bilgi uydurma özelliği sır da değil; AI botlar, doğruluğu onaylanmamış bilgileri gerçekmiş gibi göstermeye meyilli.

Sistem şu an test aşamasında. Eğer gelen sonuçlar beklendiği gibi çıkarsa, X platformunda doğru bilgi artık botlardan sorulacak.