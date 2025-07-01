Apple Yılların Siri Asistanından Vazgeçiyor! İşte Yerini Alacak Araç

Apple'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı yapay zekâ destekli Siri, artık yolun sonuna gelmiş gibi görünüyor. Hatırlayacağınız üzere büyük iOS 26 güncellemesi WWCD 2025'te tanıtıldı, ancak Siri'ye dair bir açıklama yapılmadı. Bunun sebebi ise şirketin yapay zekâ konusunda sorunlarla karşılaşıyor olması.

Öyle ki, Apple'ın mühendisleri bile büyük Siri güncellemesinden ümidi kesmiş, bunun mümkün olmadığını açıkça dile getirmeye başlamıştı. Onlara göre böyle bir yeniliğin mümkün olabilmesi için Siri'nin baştan aşağıya yeniden üretilmesi gerekiyor. Apple, bu konuda çok radikal bir karar almak zorunda kalacak. Siri'den vazgeçme ihtimali de artık masada.

Siri Yerini ChatGPT'ye Bırakabilir

Teknoloji devi Apple, rotasını başka şirketlere çevirdi ve işi onlarla halletmek istedi. İlk başta yükselmekte olan yapay zekâ şirketi Perplexity'nin kapısını çaldı. Burada en büyük rakibi Samsung tarafından hüsrana uğratıldı, zira son gelen bilgilere göre Samsung'un Perplexity ile iş yapma oranı çok daha yüksek. İki şirketin görüşmelerde sona yaklaştığı söyleniyor. Aynı zamanda Meta da Perplexity'e teklif yapmıştı, ancak Perplexity'nin tercihi Samsung tarafında olacak gibi.

Apple, bu defa rotasını başka bir şirkete çevirdi. Yapay zekâ denildiğinde akla ilk gelen isim olan ChatGPT ile ortaklık ihtimali artık masada. Öte yandan, Anthropic şirketinin geliştirdiği Claude botunun adı da Siri ile anılmaya başladı.

Claude, ChatGPT'ye kıyasla kullanım açısından listenin sonlarında yer alıyor olmasına rağmen, Siri ile entegre etmesi en kolay botlardan biri olduğu için Apple'ın sıcak baktığı bir model.

Anthropic Milyonlarca Dolar Talep Etti

Claude'un daha az talep görüyor olması, fiyatının ChatGPT'ye nazaran çok daha düşük olacağını düşündürebilir. Tabii Anthropic'in kafasındaki plan bambaşka. Apple ile olası bir ortaklık yapması durumunda milyarlarca dolarlık bir yıllık ücret talep ettiği bilinen şirket, fiyat konusunda Apple'a pürüz çıkarırsa kuvvetli bir müşteriyi kaybedecek.

Claude, Siri'nin daha kişiselleştirilmiş ve güçlü bir versiyonu halen hazır olmadığından ötürü en iyi seçenek denilebilir. Fiyat konusunda anlaşmaya varılmazsa bu defa ChatGPT'nin kapısı çalınacak.

Yapay zekâ botlarıyla gündeme gelen veri gizliliği endişeleri de yine Apple'ın kontrolü altında olacak. Üçüncü parti yapay zekâ modelleri kullanmanın veri gizliliği konusunda bazı riskler oluşturabileceği tartışılırken, Apple bu riski en aza indirmek amacıyla modelleri kendi çipleri ve sunucularında çalıştırmak istiyor. Böylece kullanıcı verilerinin dışa aktarılması engellenmiş olacak.

Sizce Apple, finalde hangi şirketle yoluna devam eder? Tahminlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.