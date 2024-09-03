X, Yıllardır Beklenen Mesaj Düzenleme Özelliğini Kullanıma Sundu!

Ünlü sosyal medya platformu X, kullanıcıların uzunca bir süredir beklediği bir özelliği nihayet hayata geçirdi. Şirket, bir süredir test ettiği mesaj düzenleme özelliğini kullanıcıların beğenisine sundu. Detaylar haberde.

Kullanıcılar X'te Gönderdikleri Mesajlarını Sonradan Düzenleyebilecek

Elon Musk tarafından satın alındıktan sonra adeta bir kimlik değişimi yaşayan X, kullanıcıları memnun edecek yeni bir özelliği kullanıma sundu. Firma, yaklaşık olarak bir ay boyunca test ettiği mesaj düzenleme özelliğini iOS uygulamasında hayata geçirirken, diğer platformlara yakında geleceğini duyurdu.

Bundan böyle uygulamanın son sürümüne sahip iOS kullanıcıları, X üzerinden gönderdikleri mesajları sonradan düzenleyebiliyor. Sevindirici olan ise söz konusu özelliğin, platformun yakın zamanda hayata geçirdiği yeniliklere kıyasla tamamen ücretsiz olarak herkes için kullanıma sunulması. Başka bir deyişle mesaj düzenleme özelliğini kullanmak için herhangi bir X aboneliğine gerek duyulmayacak.

Yeni özelliğin oldukça kolay şekilde çalıştığını söyleyebiliriz. DM kutunuzdaki sohbetlerde gönderdiğiniz bir mesaja basılı tuttuktan hemeb ardından karşınıza çıkan “Mesajı düzenle” seçeneğine dokunarak mesajınızı tekrardan yazabilirsiniz. Düzenleme sonrasında sohbet kutucuğunun alt kısmında “Düzenlendi” ifadesinin eklendiğini de belirtelim. Özelliğin WhatsApp'a benzer şekilde zaman kısıtlamasına sahip olup olmadığı ise hala merak konusu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...