X Artık Resmen Yetişkin İçeriklere İzin Veriyor Ama Birkaç Şartı Var!

İnternet üzerinde yetişkinlere yönelik birçok gayri resmi site ya da uygulama bulunuyor olsa da bazen resmileştiğini duymak mümkün oluyor. Bunlardan sadece biri olan X platformu, kullanıcıların yetişkinlere yönelik içerik yayınlamasına izin verse de, belirli kurallar ya da şartlar sunarak tam anlamıyla resmi hale getirmemişti.

Ancak şimdi ise X, yetişkinlere yönelik içerikleri direkt olarak ilgilendiren kurallar ekleyerek kullanıcıların platformda yetişkinlere yönelik içerikler yayınlamasına resmi olarak izin verdi.

Yetişkinlere Yönelik İçerik Paylaşım Şartları Neler?

Yeni kurallara göre, NSFW içeriklerin platformda yer almasına izin verilecek, ancak bu içerikler net bir şekilde etiketlenmeli. Bu sayede, görmek istemeyen kullanıcılar bu tür içeriklerden kaçınabilecekler. Ayrıca, yapay zeka tarafından üretilen video ve görseller de bu yeni kurallara tabi olacak.

Konuyla ilgili olarak X’in yetişkinlere yönelik politikaları sayfasında, “Kullanıcıların, kendi rızalarıyla üretildiği ve dağıtıldığı sürece cinsel temalarla ilgili materyaller oluşturabilmeleri, dağıtabilmeleri ve tüketebilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Görsel veya yazılı cinsel ifade, sanatsal ifadenin meşru bir biçimi olabilir” açıklaması yer alıyor.

Ek olarak açıklamasında yetişkinlere özel içerikleri görmek istemeyen çocukların ve diğer kullanıcıların, bunlardan uzak durması için kısıtlama uyguladıklarını söyleyen X, “Yetişkinlerin cinsellikle ilgili olanlar da dahil olmak üzere kendi inançlarını, arzularını ve deneyimlerini yansıtan içeriklerle ilgilenme ve yaratma özgürlüğüne inanıyoruz” diye belirtti.

X platformu, şiddet içerikli gönderilere izin veriyor, ancak bu gönderilerin "aşırı kanlı veya cinsel şiddet" içermemesi gerekiyor. Açıkça tehdit içeren veya şiddeti teşvik eden içerikler ise hala yasak.