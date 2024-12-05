Xbox, Oyunseverlerin 2024'te En Çok Oynadığı Oyunları Gösteren Yıllık Özetleri Paylaştı

2024'ün sonlarına yaklaştığımız şu günlerde pek çok dijital platform, kullanıcıların yıl içerisinde ne yaptığına dair önemli veriler sunan yıllık özetlerini birer birer paylaşmaya başladı. Son olarak Xbox, oyunseverlerin epey ilgisini çekebilecek yeni yıllık oyun özetini yayınladı.

Platformun "Xbox 2024 Yıl İncelemesi” adı altında paylaştığı yeni özetler, oyuncuların tüm bir sene boyunca ne kadar oyun oynadığı pek çok veriyi gün yüzüne çıkarıyor

Xbox 2024 Yıl İncelemesi, Oyunseverlerin Tutkularını Ortaya Çıkarıyor!

Xbox tarafından derlenen kişisel özetleri incelediğimizde, toplam oyun sürenizi, en çok deneyimlediğiniz oyunları, en çok oyun oynadığınız ayları ve en çok oynadığınız kategorileri görebiliyoruz.

Bunun yanı sıra hangi platformlardan ne kadar oyun oynadığınızı gösteren verilerle dahil olduğunuz topluluklardaki aktiflik sürenizi inceleyebilir ve diğer oyuncularla sürenizi kıyaslayabilirsiniz.

Eğer sizin de bir Xbox profiliniz varsa, buradaki bağlantıya tıklayarak yıllık özetinizi görüntüleyebilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...