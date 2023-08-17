Xbox 360 Mağazasından Üzücü Haber: Kapanıyor!

Xbox 360 Mağazası, üyelerin ücretli içerikleri indirmesine olanak sağlayan ve aslında Xbox 360 konsolu için tasarlanmış bir dijital dağıtım platformu. Mağaza, blog sayfasından paylaştığı bir haberle artık hizmete devam etmeyeceğini duyurdu.

Microsoft'un mağazayı kapatıyor olması oyuncuları son derece üzdü. Ancak yapılan açıklamalara göre oyuncuların telaşa kapılmasına gerek yok. Çünkü hiçbir oyuncu kapanma sebebiyle mağdur edilmeyecek.

Gelecek Seneye Kadar Vakit Var!

Kullanıcılarına neredeyse bir yıl önceden haber veren Xbox 360 Mağazası, 29 Temmuz 2024'te kapanacak. Bu tarihten sonra kullanıcılar artık yeni oyunlar, DLC’ler veya diğer eğlenceli içerikleri satın alamayacak.

Oyuncuların kapanmadan dolayı mağdur olmaması adına önceden satın alınmış oyunlar sorunsuzca oynanmaya devam edecek. Hatta silinen oyunlar bile yeniden indirilebilecek.

Yani mağaza kapandıktan sonra bile daha önceden satın almış olduğunuz oyunları, Xbox One veya Xbox Series X/S konsollarında oynamaya devam edebileceksiniz.

Xbox 360 mağazasının kapanıyor olması geriye dönük uyumlu olmayan dijital oyunların ortadan kalkmasına sebep olacak. Dolayısıyla kendinizi değişikliklere göre ayarlamanız faydalı olabilir.

Microsoft Movies & TV Uygulaması Çalışmayacak!

29 Temmuz 2023'ten sonra Microsoft Movies & TV uygulaması konsolda kullanılamayacak.

Oyuncular, kapanmadan sonra uygulamada yer alan içerikleri konsolda izleme yetilerini kaybedecek. Ancak yine de önceden satın aldığı tüm içerikler kitaplığında kalmaya devam edecek.

O tarihten sonra filmler ve TV şovları, Windows 10+ bilgisayarlarda, Xbox One'da ve Xbox Series X'te görüntülenmeye devam edecek.

Peki, mağazanın kapanacak olması sizleri de etkileyecek mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.