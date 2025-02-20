Microsoft, Xbox'ta Devri Geçen Oyunları Yapay Zeka ile Canlandıracak

Microsoft, yeni duyurduğu Muse adlı üretken yapay zeka modelini oyun koruma çalışmalarında kullanmayı planladığını açıkladı. Bu doğrultuda Xbox'ın klasik oyunları yapay zeka yordamıyla yeniden canlandırılacak.

Muse, hem oyun görselleri hem de kontrolcü hareketleri üretebilen bir yapay zeka modeli olarak tanıtıldı. Microsoft'un yaptığı ana demo, Muse'un Ninja Theory'nin 2020 yapımı Bleeding Edge oyunundaki verilerle yeni görüntüler üretebildiğini gösterdi.

Ancak şirket bu teknolojinin klasik oyunları geleceğe taşımak için de kullanılabileceğini vurguladı.

Microsoft'un oyun yapay zekası başkan yardımcısı Fatima Kardar şöyle diyor:

Yeni model, eskiden kalma oyunları optimize ederek her cihaza uyarlayabiliyor. Bugün eski donanımlara bağlı sayısız klasik oyun çoğu insan için oynanamaz durumda. Bu önemli gelişme sayesinde, Muse'un eski oyun kataloglarımızı alıp onları herhangi bir cihaza optimize etme potansiyelini araştırıyoruz.

Oyunları Canlandırmak İçin Büyük Bir Ekip Kuruluyor

Geçtiğimiz yıl sızdırılan bir şirket içi belgede, Xbox’ın oyun koruma ve geriye dönük uyumluluk üzerine çalışan yeni bir ekip kurduğu ortaya çıkmıştı. Bir oyun modelinin, oynanış verileri ve videolar üzerinden öğrenerek oyunları tamamen farklı platformlara taşıyabildiğini hayal edebilmek oldukça sürükleyici.

Microsoft'un oyun departmanı başkanı Phil Spencer, yayınlanan bir videoda Muse'un oyun koruma konusundaki potansiyeline vurgu yaptı.

Fikrin başından sonuna kadar heyecan verici olduğunu söyleyen Spencer, oyun korumaya önem verdiklerinin de altını çizdi.