YouTube'un Yeni Özelliği Sayesinde Arkadaşlarınızla Deliler Gibi Eğleneceksiniz!

Dünyanın en popüler video paylaşım ağı YouTube, her geçen gün yeni bir özellik ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket, son dönemde yalnızca web platformuna değil aynı zamanda hem mobil hem de TV uygulmasına özel pek çok yeniliği de hayata geçirdi. Bu yeniliklerden sonuncusu ise en çok arkadaşlarıyla müzik dinleyip şarkı söyleyenleri sevindirecek gibi duruyor.

Google YouTube TV uygulaması için yayınladığı son güncelleme ile birlikte müzik videoları için yeni bir özelliği hayata geçirdi. Kullanıcılar bu yeni özellik sayesinde arkadaşlarıyla birlikte eğlenceli karaoke etkinlikleri yapabilecek.

Youtube TV'de Müzik Kliplerinin Şarkı Sözlerini Ekrana Yansıtabileceksiniz

Sevilen uygulama, 5.22+ kod adlı yeni güncelleme ile birlikte müzik videoları için yeni bir temaya sahip. Bu tema sayesinde müziklerin kliplerini izlemek yerine şarkı sözlerini takip etmek isteyen kullanıcılar, artık şarkı sözlerini ekrana yansıtabilecek.

Yeni özellik, oynatma ekranına eklenen ufak bir göz simgesi ile çalışıyor. Kullanıcılar, bu simgeye tıkladıklarında şarkı sözlerinin ekrana nasıl yansıyacağını belirleyebilecek. Özellik aktifleştirildiğinde hareketli şarkı sözlerinin ekranın sol yayında müzik kapağının ise sağ tarafta yer aldığı görülüyor. Yeni tasarım ile birlikte arkadaşlarınızla özellikle eğlenceli kareoke etkinlikleri düzenlemeniz mümkün.

YouTube TV'nin son güncellemesini yükleyen birçok kullanıcı, yeni şarkı özelliğini deneyimleyebiliyor. Eğer güncellemenin otomatik olarak indirilmesini tercih ediyorsanız bir süre daha bekleyebilirsiniz. Gelişmeler için takipte kalın!

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