Xbox, Bir Oyunu Bazı Oyuncuların Kütüphanesinden Kaldırdı!

Son dönemde pek çok popüler yapımı ücretsiz şekilde oyunseverlere sunan Xbox ile ilgili ilginç bir gelişme yaşandı. Microsoft bünyesindeki ünlü platform, kısa bir süre önce sevilen bir oyunu oyuncuların kütüphanesinden kaldırdı.

Firmanın geçtiğimiz ocak ayında bir hafta sonu boyunca ücretsiz şekilde oynanmasına imkan verdiği Alan Wake 2 isimli oyun, yaşanan bir hata nedeniyle Alan Wake Remastered adlı başka bir yapımın ücretsiz şekilde kütüphanelere eklenebilmesine yol açıyordu. Firma, bu olayı gerekçe göstererek oyunu bu hatadan yararlanan kullanıcıların kütüphanesinden kaldırdığını duyurdu.

Xbox, Alan Wake Remastered'ı Ücretsiz Olarak Satın Alan Kullanıcıları Affetmedi

Hatırlarsanız, geçtiğimiz ocak ayının sonunda tüm oyunsevelerin Xbox Game Pass'te Alan Wake 2 isimli yapımı bir hafta sonu boyunca ücretsiz şekilde oynayabileceğini aktarmıştık. Daha sonrasında bir grup oyuncunun, bu deneme kampanyasının ardından yaşanan bi hata nedeniyle normalde ücretli olan Alan Wake Remastered'ı ücretsiz olarak kütüphanelerine ekleyebildiğini bildirmişti.

Söz konusu hata Xbox tarafından hızlı bir şekilde düzeltmiş olsa da bugüne kadar kullanıcılar Alan Wake Remastered yapımını hala ücretsiz şekilde kütüphanelerine ekleyebiliyordu. Şimdi ise Xbox, oyunu ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyen oyunculara bir mesaj göndererek, yaşanan durumun bir hata sonucunda oluştuğunu ve bu nedenle oyunu kütüphanelerinden kaldırdıklarını açıkladı.

Peki siz Xbox'ın Alan Wake Remastered ile ilgili aldığı karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...