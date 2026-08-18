200 MP Kameralı Xiaomi 18 Geliyor! Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Xiaomi yeni bir amiral gemisi modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Xiaomi 18'in tanıtım tarihi ortaya çıktı. Merakla beklenen yeni amiral gemisi yakında tanıtılacak. Telefon yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18'in 2026 yılının Aralık ayında tanıtılacağı iddia edildi. Bununla birlikte telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Telefonun renk seçenekleri arasında siyah, beyaz, pembe, mavi ve siyah yer alacak. Güçlü işlemci ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 17, 2025 yılının Eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 18'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18'in Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Xiaomi 18'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 70 bin TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 18'in Xiaomi 17'den daha güçlü bir donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun tahmini Türkiye fiyatı 74 bin TL civarı olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satılabilir.

Xiaomi 18'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre Xiaomi 18'in arka yüzeyinde üç adet kamera yer alacak. Bu kameraların iki tanesi 200 megapiksel çözünürlüğe sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi 17'de 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera tercih edilmişti.

Xiaomi 17'de ayrıca 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera bulunuyor. Diyafram açıklığı, kamera lensinin içindeki mekanik kapakların ne kadar açılabildiğini gösteriyor. F değeri ne kadar düşükse sensöre o kadar çok ışık giriyor. Bu sayede düşük ışıkta daha kaliteli fotoğraflar çekilebiliyor.

Önceki modelin kamera özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni amiral gemisi modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera görebiliriz. Bu arada Xiaomi 17'nin arka kamerası 8K, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Ön kamerada ise 4K, 1080p ve 720p video kaydı desteği mevcut.

Xiaomi 18'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci henüz tanıtılmadığı için oyun performansı belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip aksiyon RPG türündeki Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18'de en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir. Bu arada Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max dahil olmak üzere pek çok telefonda yer aldığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18'in kameradan işlemciye kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir amiral gemisi modeli olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde kaliteli fotoğraflar çekebileceğini söyleyebilirim. Cihazın ayrıca çok güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.