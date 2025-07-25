4.942 TL Değerindeki 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft, kullanıcılarına çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. Yazılım devi tarafından başlatılan kampanya kapsamında beş oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta 5 Oyun Ücretsiz Oldu

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası kapsamında Totally Reliable Delivery Service, Sword Art Online Fractured Daydream, Railway Empire, For Honor ve Terra Memoria isimli oyunlar bedava oldu.

2024 yılında satışa sunulan Orta Çağ oyunu For Honor ve JRPG türündeki Terra Memoria'yı tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Diğer oyunlara oyunlara erişebilmek için Xbox Game Pass'in Ultimate, Standart veya Core aboneliğine sahip olmak gerekiyor.

Xbox mağazasındaki kampanya For Honor için 31 Temmuz tarihinde, diğer oyunlar için 27 Temmuz tarihinde sona erecek. Ayrıca bu süreçte söz konusu oyunların fiyatı da düştü. Eğer bu oyunları beğenirseniz indirimli fiyattan satın alabilirsiniz.

Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Xbox Oyunları Nasıl Oynanır?