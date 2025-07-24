Türkçe Destekli Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Epic Games düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz veriyor?

Legion TD 2 Ücretsiz Oldu

Epic Games, Legion TD 2'yi bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunları herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar zamanınız var.

AutoAttack Games tarafından geliştirilen Legion TD 2, en iyi kule savunma oyunları arasında yer alıyor. 2021 yılının ekim ayında satışa sunulan yapımda hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlar bulunuyor.

Oyundaki temel amaç, bulunduğumuz bölgeyi dalga dalga gelen düşmanalara karşı savunmak. Her biri farklı yeteneklere ve güçlere sahip çok sayıda savaşçı mevcut. İyi bir savunma yapabilmek için savaşçıları doğru yerlere konumlandırmamız gerekiyor.

Legion TD 2 Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Epic Games Store'u açın.

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Legion TD 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel veya AMD çift çekirdek 2.8GHz işlemci

Intel veya AMD çift çekirdek 2.8GHz işlemci RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 / AMD R9 280X

NVIDIA GTX 960 / AMD R9 280X DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Legion TD 2'nin yüklenebilmesi için en az 2 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Legion TD 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri