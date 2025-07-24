Türkçe Destekli Eğlenceli Oyun Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

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Epic Games, uzun süre keyifli zaman geçirilmesine yardım eden oyunu ücretsiz sunuyor. Peki, Epic Games'in bedava dağıttığı oyun nasıl alınır?
Epic Games düzenli olarak her hafta bedava oyun sunmaya devam ediyor. Bu oyunlar bazen büyük bütçeli olurken bazen ise bağımsız yapımlar olabiliyor. Peki, Epic Games bu hafta hangi oyunu ücretsiz veriyor?
Legion TD 2 Ücretsiz Oldu
Epic Games, Legion TD 2'yi bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunları herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 31 Temmuz 2025 tarihine kadar zamanınız var.
AutoAttack Games tarafından geliştirilen Legion TD 2, en iyi kule savunma oyunları arasında yer alıyor. 2021 yılının ekim ayında satışa sunulan yapımda hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlar bulunuyor.
Oyundaki temel amaç, bulunduğumuz bölgeyi dalga dalga gelen düşmanalara karşı savunmak. Her biri farklı yeteneklere ve güçlere sahip çok sayıda savaşçı mevcut. İyi bir savunma yapabilmek için savaşçıları doğru yerlere konumlandırmamız gerekiyor.
Legion TD 2 Ücretsiz Nasıl Oynanır?
- Epic Games Store'u açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Oyunnu sayfasını görüntüleyin.
- "Yükle" butonuna basın.
Legion TD 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel veya AMD çift çekirdek 2.8GHz işlemci
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 / AMD R9 280X
- DirectX: Sürüm 10
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Legion TD 2'nin yüklenebilmesi için en az 2 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Legion TD 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel veya AMD dört çekirdekli 2.8GHz işlemci
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD RX 580
- DirectX: Sürüm 10
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı