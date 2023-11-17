Xbox Black Friday İndirimleri Başladı: %90'a Varan İndirimler!

Yavaş yavaş Black Friday, Türkiye'deki adıyla Efsane Cuma dönemine yaklaşıyoruz. Pek çok şirketin müşterileri için dev indirimleri başlatacağı bu dönemde her sektöre uygun ihtiyaçlar giderilebiliyor. Oyun alanında da Steam, Playstore ve PlayStation indirimlerinin yanı sıra özellikle Xbox kullanıcılarını ilgilendiren Xbox indirimleri başlıyor.

PC kullanıcıları için bugün Playstore'da başlayan indirimleri takriben PlayStation tarafında da Black Friday indirimleri başlamıştı.

Şimdi de Xbox merakla beklenen Black Friday indirimlerini başlattı ve pek çok yeni ve popüler oyunda yılın en büyük indirimleri oyuncularla buluşuyor.

Yılın geri kalan kısmında daha büyük bir indirim gerçekleşmeyeceği için bu indirimde almayı planladığınız oyunları almak için son şansınız olabilir.

Xbox Black Friday İndirimleri

Starfield | 920,00 TL

EA SPORTS FC 24 | 699,99 TL

NBA 2K24 | 750,00 TL

Mortal Kombat 1 | 979,30 TL

Assassin's Creed Mirage | 720,00 TL

Diablo IV Digital Deluxe Edition | 1.097,40 TL

PAYDAY 3 | 319,20 TL

UFC 5 | 979,99 TL

The Crew Motorfest | 870,00 TL

Assassin's Creed Valhalla | 150,00 TL

Madden NFL 24 | 699,99 TL

Hogwarts Legacy | 539,40 TL

Lords of the Fallen | 630,00 TL

Cyberpunk 2077 ve Phantom Liberty Paketi | 839,20 TL

Xbox Black Friday indirimlerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.