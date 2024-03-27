Xbox Cloud Gaming'e Klavye ve Fare Desteği Geldi: Hangi Oyunlarda Kullanılacak?
Xbox Cloud Gaming, kullanıcıları için klavye ve fare desteğini kullanıma sundu. Peki hangi oyunlar bu destek ile oynanabilecek? İşte detaylar!
Türkiye'de kullanıma açık olmayan ancak VPN desteğiyle oyuncuların erişim sağlayabildiği Xbox Cloud Gaming, web sürümünü tercih eden kullanıcılarına yeni bir destek getireceğini duyurdu.
Bugüne kadar klavye veya fare desteğinden faydalanamayan kullanıcılar şu an açık betada bu desteği etkin hale getiriyor. Yani artık kullanıcılar oyunları klavye ve fareleriyle oynamaya başlayabilecekler.
Klavye ve Fare Desteğiyle Oynanabilen Oyunlar Açıklandı
Xbox Insider'ın haberine göre artık buluttaki oyunlar için fare ve klavye girişi desteklenen tarayıcılar üzerinden kolayca oynanabilecek. Bu tarayıcılar arasında şu an en popüler iki tarayıcı mevcut. Bunlardan biri Chrome diğeri ise Microsoft Edge.
Kullanıcılar bu tarayıcılar üzerinden veya isteğe göre Xbox'ın bulut sitesindeki tarayıcıyı kullanarak PC veya Chromebook'larından fare ve klavye desteğiyle oyunlarını oynayabilecekler. Xbox'un açıkladığı, klavye ve fare ile oynanabilecek oyunların listesi şu şekilde:
- Fortnite
- ARK Survival Evolved
- Sea of Thieves
- Grounded
- Halo Infinite
- Atomic Heart
- Sniper Elite 5
- Deep Rock Galactic
- High on Life
- Zombie Army 4 Dead War
- Gears Tactics
- Pentiment
- Doom 64
- Age of Empires 2
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Xbox Game Pass her geçen ay abone sayısını artırmaya ve oyun yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Türkiye'de de oldukça uygun fiyata abone olabildiğiniz bu sistem sayesinde yüzlerce oyuna erişim imkânı sağlıyorsunuz.
Klavye ve farenin düzgün çalışmaması durumunda kullanıcıların Xbox bulut oyunlarını tam ekran moduna almaları gerektiğini ve bu şekilde oyuna sorunsuz şekilde devam edebileceklerini de söylemeden geçmeyelim.
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