Xbox Cloud Gaming'e Klavye ve Fare Desteği Geldi: Hangi Oyunlarda Kullanılacak?

Türkiye'de kullanıma açık olmayan ancak VPN desteğiyle oyuncuların erişim sağlayabildiği Xbox Cloud Gaming, web sürümünü tercih eden kullanıcılarına yeni bir destek getireceğini duyurdu.

Bugüne kadar klavye veya fare desteğinden faydalanamayan kullanıcılar şu an açık betada bu desteği etkin hale getiriyor. Yani artık kullanıcılar oyunları klavye ve fareleriyle oynamaya başlayabilecekler.

Klavye ve Fare Desteğiyle Oynanabilen Oyunlar Açıklandı

Xbox Insider'ın haberine göre artık buluttaki oyunlar için fare ve klavye girişi desteklenen tarayıcılar üzerinden kolayca oynanabilecek. Bu tarayıcılar arasında şu an en popüler iki tarayıcı mevcut. Bunlardan biri Chrome diğeri ise Microsoft Edge.

Kullanıcılar bu tarayıcılar üzerinden veya isteğe göre Xbox'ın bulut sitesindeki tarayıcıyı kullanarak PC veya Chromebook'larından fare ve klavye desteğiyle oyunlarını oynayabilecekler. Xbox'un açıkladığı, klavye ve fare ile oynanabilecek oyunların listesi şu şekilde:

Fortnite

ARK Survival Evolved

Sea of Thieves

Grounded

Halo Infinite

Atomic Heart

Sniper Elite 5

Deep Rock Galactic

High on Life

Zombie Army 4 Dead War

Gears Tactics

Pentiment

Doom 64

Age of Empires 2

Klavye ve farenin düzgün çalışmaması durumunda kullanıcıların Xbox bulut oyunlarını tam ekran moduna almaları gerektiğini ve bu şekilde oyuna sorunsuz şekilde devam edebileceklerini de söylemeden geçmeyelim.