Xbox Game Pass'e Veda Edecek Oyunlar Belli Oldu! Bazıları Sizi Üzebilir
Xbox Game Pass'e bu ayın sonunda veda edecek oyunlar açıklandı. Maalesef listede aboneleri fazlasıyla üzecek bazı yapımlar bulunuyor. İşte ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Xbox Game Pass kütüphanesine bu ayın sonunda veda edecek oyunlar açıklandı.
- Mount and Blade 2: Bannerlord ve Crusader Kings 3 dahil toplamda yedi oyun 31 Temmuz itibarıyla Xbox Game Pass'e veda edecek.
- Bu oyunları oynayabilmek için 31 Temmuz'dan sonra satın almanız gerekecek.
Xbox Game Pass kütüphanesine bu ayın sonunda veda edecek oyunlar açıklandı. Maalesef bu ayki listede aboneleri fazlasıyla üzecek yapımlar bulunuyor. Peki Xbox Game Pass'ten hangi oyunlar ayrılacak? İşte merak edilen detaylar!
Xbox Game Pass'ten Hangi Oyunlar Ayrılacak?
|Oyun
|Eklendiği Tarih
|Platformda Kalma Süresi
|Oyunu Bitirmesi Ne Kadar Sürüyor?
|My Friendly Neighborhood
|Tem 2025
|1 yıl
|5–14 saat
|Back to the Dawn
|Tem 2025
|1 yıl
|29–73 saat
|Celeste
|Ağu 2023
|2 yıl 11 ay
|8–39 saat
|Crusader Kings 3
|Eyl 2020
|5 yıl 10 ay
|73–586 saat
|Mount and Blade 2: Bannerlord
|Şub 2023
|3 yıl 5 ay
|53–171 saat
|Rain World
|Ağu 2025
|11 ay
|20–70 saat
|Sniper Elite: Resistance
|Oca 2025
|1 yıl 6 ay
|9–27 saat
Mount and Blade 2: Bannerlord ve Crusader Kings 3 dahil toplamda yedi oyun 31 Temmuz itibarıyla Xbox Game Pass'e veda edecek. Bunları aboneliğiniz üzerinden oynamak için yalnızca ay sonuna kadar süreniz var. 31 Temmuz'dan sonra kütüphanenizden silinecekleri için oynamaya devam etmek isterseniz yapımları satın almanız şart.
Xbox Game Pass'ten Kaldırılacak Hangi Oyunlar Daha Popüler?
Paylaşılan listede en çok öne çıkan oyunların Mount and Blade 2: Bannerlord ve Crusader Kings 3 olduğunu söyleyebiliriz. Geniş oyuncu kitleleri tarafından sevilerek oynanan, sırasıyla 77 ve 91 Metascore'a sahip olan yapımları maalesef 31 Temmuz'dan sonra sadece satın alarak oynayabileceksiniz.
Mount and Blade 2: Bannerlord ve Crusader Kings 3 Xbox'ta Ne Kadar?
Mount and Blade 2: Bannerlord'u Xbox üzerinden satın almak istediğinizde ödemeniz gereken ücret 1.379 TL. Bununla birlikte Crusader Kings 3 ise daha ucuz bir fiyat etiketine sahip. Yani Game Pass'ten ayrılması çok fazla üzmeyecektir. Bunu biraz daha açacak olursak yapımı platformdan 141,25 TL'ye satın alabileceksiniz.
XBOX'ın Platforma Özel Oyun Açıklaması Kafaları Karıştırdı
XBOX yöneticileri tarafından yapılan platforma özel oyun açıklamaları, oyuncuların kafalarını bir hayli karıştırdı. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.
Editörün Yorumu
Game Pass'ten belirli aralıklarla oyunların kaldırılması işin doğasında var. Sistemin ayakta kalması ve yeni oyunların gelebilmesi tamamen bu sirkülasyona bağlı. Dolayısıyla bazen en sevdiğimiz yapımlara bile veda etmek durumunda kalıyoruz.