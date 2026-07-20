Xbox Game Pass'e Veda Edecek Oyunlar Belli Oldu! Bazıları Sizi Üzebilir

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Xbox Game Pass kütüphanesine bu ayın sonunda veda edecek oyunlar açıklandı. Maalesef bu ayki listede aboneleri fazlasıyla üzecek yapımlar bulunuyor. Peki Xbox Game Pass'ten hangi oyunlar ayrılacak? İşte merak edilen detaylar!

Xbox Game Pass'ten Hangi Oyunlar Ayrılacak?

Oyun Eklendiği Tarih Platformda Kalma Süresi Oyunu Bitirmesi Ne Kadar Sürüyor? My Friendly Neighborhood Tem 2025 1 yıl 5–14 saat Back to the Dawn Tem 2025 1 yıl 29–73 saat Celeste Ağu 2023 2 yıl 11 ay 8–39 saat Crusader Kings 3 Eyl 2020 5 yıl 10 ay 73–586 saat Mount and Blade 2: Bannerlord Şub 2023 3 yıl 5 ay 53–171 saat Rain World Ağu 2025 11 ay 20–70 saat Sniper Elite: Resistance Oca 2025 1 yıl 6 ay 9–27 saat

Mount and Blade 2: Bannerlord ve Crusader Kings 3 dahil toplamda yedi oyun 31 Temmuz itibarıyla Xbox Game Pass'e veda edecek. Bunları aboneliğiniz üzerinden oynamak için yalnızca ay sonuna kadar süreniz var. 31 Temmuz'dan sonra kütüphanenizden silinecekleri için oynamaya devam etmek isterseniz yapımları satın almanız şart.

Xbox Game Pass'ten Kaldırılacak Hangi Oyunlar Daha Popüler?

Paylaşılan listede en çok öne çıkan oyunların Mount and Blade 2: Bannerlord ve Crusader Kings 3 olduğunu söyleyebiliriz. Geniş oyuncu kitleleri tarafından sevilerek oynanan, sırasıyla 77 ve 91 Metascore'a sahip olan yapımları maalesef 31 Temmuz'dan sonra sadece satın alarak oynayabileceksiniz.

Mount and Blade 2: Bannerlord ve Crusader Kings 3 Xbox'ta Ne Kadar?

Mount and Blade 2: Bannerlord'u Xbox üzerinden satın almak istediğinizde ödemeniz gereken ücret 1.379 TL. Bununla birlikte Crusader Kings 3 ise daha ucuz bir fiyat etiketine sahip. Yani Game Pass'ten ayrılması çok fazla üzmeyecektir. Bunu biraz daha açacak olursak yapımı platformdan 141,25 TL'ye satın alabileceksiniz.

Editörün Yorumu

Game Pass'ten belirli aralıklarla oyunların kaldırılması işin doğasında var. Sistemin ayakta kalması ve yeni oyunların gelebilmesi tamamen bu sirkülasyona bağlı. Dolayısıyla bazen en sevdiğimiz yapımlara bile veda etmek durumunda kalıyoruz.