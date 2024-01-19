Xbox Developer Direct 2024 Etkinliği Gerçekleşti: Hangi Oyunlar Tanıtıldı?

Microsoft yıla Xbox Developer Direct 2024 etkinliği ile başladı ve etkinlikte Hellblade 2'nin çıkış tarihi, Machine Games'in Indiana Jones and the Great Circle oyununun resmî tanıtımı ve daha fazlası yer aldı.

Xbox'ın ilk Developer Direct etkinliği geçtiğimiz yılın Ocak ayında gerçekleşmiş ve bu sunum Tango Gameworks'ün Hi-Fi Rush oyunu ile öne çıkmıştı. Geçtiğimiz gece saatlerinde gerçekleşen etkinlikte ise Xbox, 2024 yılı boyunca piyasaya süreceği bir dizi büyük oyunu detaylı bir şekilde tanıttı.

Indiana Jones and the Great Circle Tanıtıldı

Machine Games'in resmî adı Indiana Jones and the Great Circle olan Indiana Jones oyunu ilk kez duyuruldu ve oynanış videosu gösterildi.

Oyun çoğunlukla birinci şahıs bakış açısıyla oynanıyor ve ana karakteri Harrison Ford canlandırıyor.

Antik bir tapınak gibi görünen bir yeri açmak için bulmaca çözme ve Indy'nin ikonik kırbacıyla dövüş sekansları gibi pek çok önemli detay gösterilen videoda yer aldı. Oyun 2024 yılı içerisinde piyasaya sürülecek.

Senua's Saga: Hellblade 2 Çıkış Tarihi Açıklandı

Hellblade 2, Xbox Series X ilk kez gösterildiğinde duyurulmuştu ve şimdi, duyurusunun ardından geçen 4 yılın ardından oyun nihayet resmî çıkış tarihine kavuştu.

Ayrıca uzun zamandır beklenen devam oyunu için Ninja Theory'nin yarattığı muhteşem görselliği sergileyen yeni bir fragman da gösterildi.

Geliştiriciler, daha karmaşık hareket yakalama, yepyeni dövüş mekaniği, ses tasarımı ve daha fazlasını nasıl geliştirdiklerini etkinlikte anlattılar. Oyun 21 Mayıs 2024 tarihinde piyasaya sürülecek.

Avowed'den Yeni Detaylar Paylaşıldı ve Çıkış Dönemi Açıklandı

Avowed, Pillars of Eternity serisiyle aynı evrende geçen Obsidian Entertainment'ın yakında çıkacak RPG oyunu olarak dikkat çekiyor.

Etkinlikte Obisidan savaşların nasıl olacağı konusunda daha fazla bilgi paylaştı ve tek elle kullanılan bir asa, çift kullanımlı tabancalar, kılıçlar ve düşmanları yollarında durduran Tanglefoot yeteneği gibi silahlarla yapılan savaşları gösterdi.

Fallout: New Vegas ve The Outer Worlds'ün geliştiricilerinden gelecek bir RPG'den bekleyebileceğiniz gibi, Avowed oyuncuların yapması gereken zor seçimler içeren diyalog ağaçları içerecek. Oyun 2024 yılının Sonbahar aylarında piyasaya sürülecek.

Visions of Mana'nın Son Durumu Anlatıldı

Etkinliğin sürpriz konuğu Square Enix, Visions of Mana hakkında son durum güncellemesi paylaşmak adına Developer Direct'te yer aldı.

Gösterilen videoda, yaklaşan RPG'nin gerçek zamanlı aksiyon savaşına, canavar tasarımına ve yeryüzünde binilebilir bineklere göz atma şansı yakalandı.

Oyun, Mana serisinin Xbox'taki ilk sürümü olacak ve 2024 yılının Yaz aylarında piyasaya sürülecek.

Ara: History Untold'dan Yeni Detaylar Paylaşıldı ve Çıkış Dönemi Açıklandı

Ara: History Untold, Firaxis'in Civilization serisinin birçok eski geliştiricisinden oluşan bir ekip olan Oxide Games tarafından geliştiriliyor.

Stüdyo, oyuna devam etmek için artık rakiplerinizin sırasını beklemek zorunda olmadığınız gerçeği de dâhil olmak üzere oyun hakkında bize bir ton yeni bilgi verdi. Oyun, 2024 yılının Sonbahar aylarında piyasaya sürülecek.

Etkinlikte yer alan tüm oyunlar ilk günden Game Pass kütüphanesine eklenecek. Peki sizin en çok ilginizi çeken oyun hangisi oldu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.