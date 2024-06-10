Xbox El Konsolu Geliyor! İşte İlk Detaylar

Oyun dünyasında el konsolları için seçenekler her geçen gün artmaya devam ediyor. Dün gerçekleştirilen (9 Haziran) Xbox Games Showcase etkinliğinde Microsoft'un bu konuda sürpriz yapabileceği düşünülüyordu.

Xbox El Konsolu Güçlü Bir Donanımla Gelecek

Xbox'ın bu büyük etkinliğinde el konsolu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi fakat oyuncuların heyecanını artıran bir röportaj yapıldı. Microsoft'un oyun patronu Phil Spencer bu yılın başlarında Twitter yani X'te Xbox el konsolu olasılıkları ile alakalı gönderileri beğenmiş ve el konsollarının büyük bir hayranı olduğunu dile getirmişti.

Phil Spencer, IGN ile yaptığı röportajda "Bence bizim de bir avuç içi cihazımız olmalı." ifadesini kullandı. Xbox el konsolunun oyunları stream aracılığıyla mı oynatacağı yoksa içerisinde mi çalıştıracağı merak edilen soruların başında geliyor.

Spencer'ın "ROG Ally, Lenovo Legion Go ve Steam Deck'imi seviyorum. Yerel olarak oyun oynayabilmenin gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanması şirketin gerçek bir el konsolu üzerinde çalıştığına dair büyük bir ipucu veriyor.

Polygon ile yaptığı röportajda ise ​​"Xbox uygulamasını tam ekran ama kompakt modda başlatabilmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.